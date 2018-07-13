DİKMEN KEPEKLİ VE AKKÖPRÜ KAVŞAĞI’NDAN SONRA BAŞKENT’İN EN BÜYÜK ULAŞIM PROJELERDEN BİRİ OLAN SAMSUN YOLU TÜRK TELEKOM ÖNÜNE YAPILACAK ALT GEÇİTLİ DÖNER KAVŞAK ÇALIŞMALARI DA BAŞLADI.

Başkent'in Samsun Yolu aksındaki yoğun araç trafiğini çözüme kavuşturacak ve Ankaralılara kesintisiz ulaşım imkanı sağlayacak olan "Samsun Yolu Türk Telekom Kavşak" çalışması başladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna tarafından açıklanan ve Başkent’in ulaşımda en büyük üç projesi Dikmen Kepekli ve Akköprü Kavşak çalışmasından sonra Samsun Yolu Türk Telekom önü kavşak çalışması için de ilk kazma vuruldu.

OKULLAR AÇILANA KADAR TAMAMLANACAK

Samsun Yolu Türk Telekom Binası önündeki “U” dönüşü nedeniyle yaşanan trafik kazalarının da önüne geçecek yeni proje ile Turgut Özal Bulvarı üzerindeki bu noktada alt geçit döner kavşak yapımı gerçekleştirilecek.

Yeni projenin aynı zamanda Aydınlıkevler ile Örnek Mahallesi’ni de birbirine bağlayacağını belirten Başkan Tuna, üç projeyi de okulların açılmasına kadar tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

ALTERNATİF GÜZERGAH

Havaalanı yönüne giden araçların daha güvenli ve konforlu dönüş yapabilmeleri için yapılacak döner kavşaklı 580 metre uzunluğundaki alt geçit, 3 gidiş ve 3 geliş olacak.

Siteler Kavşağı ile Fatih Köprülü Kavşağı’ndaki trafik yoğunluğunu da azaltacak olan alt geçit yapım çalışmaları boyunca güzergah trafiğe kapatılacak ve alternatif trafik akışı şu şekilde sağlanacak:

-Merkez’den Mamak ya da Samsun istikametine gitmek isteyen sürücüler; Hızır Reis Caddesi istikametinden Faik Suat Caddesi’ni takip ederek 672. Sokak’a geçiş yapıp buradan da Turgut Özal Bulvarı’na çıkış yapacak.

-Samsun-Mamak istikametinden şehir merkezi ve Konya istikametine gitmek isteyen sürücüler ise Turgut Özal Bulvarı üzerinde şerit atlayarak ters yönden ilerleyecek.

-Esenboğa Havaalanı yoluna dönmek için de Siteler Kavşağı’ndan dönüş gerçekleştirilecek.

ANKARA TRAFİĞİ NEFES ALACAK

Türk Telekom önündeki kavşak çalışması tamamlandığında Havaalanına gitmek isteyen sürücüler bundan sonra döner kavşağı kullanacak.

Ankara trafiğine nefes aldıracak üç dev kavşak düzenlemesi ile Konya-Samsun Yolu böylece kesintisiz trafik akışına kavuşacak. Siteler Kavşağı ile Fatih Köprülü Kavşağı’ndaki trafik yoğunluğunu da