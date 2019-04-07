Samsun’da Trafik Kazası Can Aldı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobilin takla attığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
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Samsun’da Trafik Kazası Can Aldı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde arabanın takla attığı kazada 1 birey yaşamını kaybetti, 3 birey yaralandı.
Kaza, Samsun-Sinop Karayolu Yağınözü Semti mevkisinde alana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayri Aktaş'ın 52 kullandığı 57 AP 988 plakalı araba henüz meçhul bir sebeple hakimiyetten çıkarak takla atıp ters döndü.
Kazada sürücü Hayri Aktaş hadise yerinde yaşamını kaybederken, vasıtada bulunan eşi Halime ve kızı Hayrusina Aktaş ile komşuları Recep Zengin yaralandı. Yaralılar, 112 Acil takımları tarafından Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.
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