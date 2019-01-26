Sanat, Kitap, Müzik ve Halk İçiçe

Açelya Aşkın / Editör

Muratpaşa Belediyesi’nde Sanat dolu bir gün yaşandı. Uluslararası Tüm Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu (UTEF)’e Bağlı Leman Gebizli Tüm Engelli Yaşlı ve Kimsesizlere Umut ışığı Derneği'nin organize ettiği. Kitap imza ve tanıtım günü düzenlendi. Kültür Sanat etkinliği ile yazarları ve kitapseverleri bir araya getiren Leman Gebizli Tüm Engellilere Umut ışığı Derneği güzel sohbet esnasında yazarların insanlarla tanışmasını da sağlamış oldu. Kitap imza gününe yazarlar; Şafaknur YALÇIN, Gazanfer ERYÜKSEL, Nilüfer Açılan YILDIZ, Davut TUNÇBİLEK ve Oya DEMİREL, Kitaplarıyla katılırken, kabalık bir toplulukla açılışı UTEF Genel Başkanı Mete KAÇAR, Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Gülay AKIN, Belediye Başkan Yardımcısı Ferruh Tunç ve Leman Gebizli Tüm engellilere Umut Işığı Derneği Başkanı Güldane KAYA hep birlikte açılış kurdelasını kestiler. Açılış esnasında bir konuşma yapan UTEF Genel Başkanı Mete KAÇAR, Konuşmasında “UTEF ve Leman Gebizli Tüm Engellilere Umutışığı Derneği bir etkinliği daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşamaktadır. Bu hizmetler sizlerin bizlere verdiği güven ve desteklerle gerçekleşmektedir. Bugün de çok değerli yazarlarımızı sizlerle buluşturuyoruz, amacımız özveri ile derlenmiş kitap haline getirilmiş güzel düşünceleri sizlerle paylaşmaktır. Gösterdiğiniz ilgi ve alakaya şahsım ve temsil ettiğim federasyonum adına sonsuz teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Kitap imza günü etkinliğinin devamında, program Muratpaşa Belediyesi Kültür salonunda Nostaljik Türkülerle devam etti. Gecenin sunuculuğunu’ da üstlen Leman Gebizli Tüm Engellilere Umut ışığı Derneği Başkanı Güldane KAYA Konuşmasında, “Federasyonumuz ve Derneğimiz olarak bugün Farklı bir etkinliğimizi daha gerçekleştiriyoruz ve sizleri ses sanatçılarımızla buluşturuyoruz biraz sonra sizleri onların sunumuyla baş başa bırakacağım, biraz da bizlerin neler yaptığımızdan bahsetmek istiyorum, bizler Federasyon ve Bağlı dernekler olarak Engelli ve yaşlılarımız için her türlü fedakârlıkla çalışarak haklarını korumaya çalışıyor, hastane sağlık sorunları tedavi ve raporlarında desteklerimizi esirgemeden yanlarında oluyoruz” dedi.

Tekerlekli sandalye, gıda paketleri, kıyafet, eşya yardımı ve her şeyden önemlisi üniversite öğrencisi Kız Çocuklarına burs sağlıyoruz, hedefimiz ise Allah nasip ederse içerisinde her türlü konforu barındıran ‘’Sağlıklı Yaşam Köyü projemiz’’ temelini 2019 itibariyle atmak ise en büyük arzumuz. Sizlere en kısa zamanda bunun da bilgisini vereceğiz inşallah dedi. Konuşmasının ardından KAYA, Sahneye güzel Farklı yorumlar la sanatçıları davet etti. Sanatçılar, Akdeniz Müzisyenler Dernek Başkanı, Müzisyen Bay Nuri KAZANCI, Deniz ÖKTE, Çağlar YAĞIZ, Oya DEMİREL ve PAŞA’nın Şarkılarıyla seyirciler yerlerinde oturamazken, tüm şarkılara el ele eşlik etmeleri ise salonda duygu seli oluşturdu. İhtiyaç sahibi bir vatandaşa Hayırsever işadamı Osman AKGÜL tarafından Tekerlekli Sandalyenin hediye edildiği Konserde, Sahne alan sanatçı Çağlar YAĞIZ’ın evlenme teklifi alması konuklar tarafından yoğun ilgi gördü. Program, Ramazan Mehmet AKMAN’ın Atatürk Şiirini okuması ile dakikalarca ayakta alkışlandı. Salonu dolduran Konuklar oldukça memnun ayrıldılar.