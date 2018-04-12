Sanatçı Ebru Ceylan, tasarımını oyuncu Selen Öztürk ile oluşturduğu ve “Konuşan Resimler-1” ismini verdiği sergisini albüm olarak yayınladı

Svetlana Williams

Albümün dinlenmesinden elde edilecek gelir ise bir hatıra ormanı ve çocukların doğa eğitimleri için TEMA Vakfı’na bağışlanacak.

Cumhuriyet döneminin beş farklı akımından edebiyatçıların hayatlarına, kırılma noktalarına, hayallerine ve aşklarına Türkiye’nin önde gelen oyuncuları ve seslendirme sanatçıları ses verdi. Daha önce sergide de yer alan yağlı boya tablolara eşlik eden hikâyelerin yer aldığı albüm, farklı fikirleri ile tarihe iz bırakan edebiyatçılarını ağırlıyor.

Deniz Çakır, Yiğit Özşener, Mert Fırat, Mehmet Günsür, Selen Öztürk, Yekta Kopan gibi isimlerin yer aldığı “Konuşan Resimler-1” albümünün birincisi TEMA Vakfı iş birliği ve Eğlence Fabrikası etiketiyle 1 Nisan’da tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Konuşan Resimler-1 Albümü Künye:

Eserler & Hikayeler

EBRU CEYLAN

Sergi Tasarımı

Selen Öztürk

Ebru Ceylan

Sergi konu kurgusu

Ebru Ceylan

Sergi Araştırma ve Koordinasyon

Ebru Ceylan

Selen Öztürk

Bahtiyar Engin

Nurşah Alpar

Sergi Sanat Danışmanı

Bahtiyar Engin

Selen Öztürk

Seslendiren Proje / Koordinasyon

Berk Öztürk

Enteresound

Selen Öztürk

Ses Tasarım

Berk Öztürk

Görsel Malzeme / tasarım

Gökçe Kocaman

“Konuşan Resimler-1” Albümünde yer alan Sanatçılar;

Bahtiyar Engin, Beyti Engin, Cenk Sözeri, Ceylan Ertem, Deniz Çakır, Emre Erkan, Hakan Kurttaş, Görkem Kanpolat, Levent Özdilek, Levent Üzümcü, Melih Selçuk, Mehmet Günsur, Mert Fırat, Murat Akkoyunlu, Oktay Kaynarca, Onur Saylak, Ozan Akbaba, Rıza Kocaoğlu, Sarp Akkaya, Saygın Soysal, Selen Öztürk, Selim Bayraktar, Serhat Teoman, Sevinç Erbulak, Yekta Kopan, Yiğit Özşener.