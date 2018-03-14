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SANAYİNİN ÇINARLARI İÇİN BÜYÜK HAZIRLIK

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İlhan Cantürk

Ankara’da sanayinin duayenleri, ORSİAD’ın düzenleyeceği onur gününde ödüllendirilecek. Üretimleri, ihracatları, sıradışı hikâyeleriyle iş dünyasına ilham olan isimler için büyük hazırlık var.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD), duayen sanayiciler için 17 Mart Cumartesi günü Sanayinin Çınarları Vefa Ödülleri Töreni” düzenleyecek. OSTİM OSB ve TÜSİAV işbirliğiyle OSTİM Konferans Salonu’nda düzenlenecek törende OSTİM sanayisinden yetişmiş, aradan geçen süre zarfında OSTİM’e, bölgemize ve ülkemize önemli katkılarda bulunmuş, tecrübeleriyle gençlere rol model olmuş isimlere “Liderlik Ödülü” verilecek. Aralarında ülkemizin tanınmış işadamlarının da yer aldığı sanayinin çınarları, bu törende bir araya gelmiş olacak.

Hepimizin Onlara Vefa Borcu Var

Hazırlıkları devam eden organizasyona ilişkin bir açıklama yapan ORSİAD Başkanı Nedret Yener, ödül alacak isimlerin her birinin OSTİM sanayisinden yetişen, küçük dükkânlarını devasa fabrikalara dönüştüren,  ürettikleri ürünleri dünyanın dört bir yanına pazarlayan zanaatkarlar olduğunu söyledi. Yanlarında yüzlerce insan çalıştıran bu isimlere herkesin vefa borcu olduğunu vurgulayan Başkan Yener, “Ankara’mıza Türkiye’nin en iyi organize sanayi bölgelerini kazandıran, Başkentimizi memur kentinden sanayi kentine dönüştüren tüm seçkin sanayicilerimize vefamızın bir göstergesi olarak ödül vereceğiz” dedi.

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