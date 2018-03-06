Şanlı Çanakkale Zaferi, 103. yıl dönümünde Mamak Kültür Merkezi’nde sahnelendi

Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu oyuncuları ve kursiyerleri tarafından hazırlanan 2 perdelik “Çanakkale Geçilmez” adlı tiyatro oyunu vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı.

Seyit Onbaşı’nın 275 kiloluk mermiyi kaldırmasından, Yahya Çavuş’un silah arkadaşlarıyla birlikte 3 bin düşman askerinin karaya ayak basmasını engellemesine, Hatice Ana’nın asker oğluna kına yakmasından, düğününü erteleyip cepheye giden Samet Teğmen’e kadar her ayrıntının düşünüldüğü tiyatro oyunu seyircilerden büyük alkış aldı. Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu Yönetmeni Kenan Olpak tarafında hazırlanan ve Muhsin Ertuğrul sahnesinde 50 kişilik kadro ile sahnelenen tarihi oyun, Mart Ayı boyunca her cumartesi saat 15.00’da sahnelenecek.

Büyük milletlerin arkasında büyük fedakarlıklar vardır

Çanakkale ve farklı cephelerde yaşamlarını yitiren şehitler sayesinde bugün huzur içinde yaşıyoruz diyen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Hepimizin ailesinde, kentinde, köyünde mutlaka Çanakkale ya da başka cephelerde yitirmiş olduğumuz aziz şehitlerimiz var. Büyük milletlerin arkasında her zaman büyük fedakarlıklar vardır. Bizlerde bu yapılan fedakarlıkların tarihi önemini gençlerimize aktarmak, geçmiş ile günümüz " dedi. tarihi önemini gençlerimize aktarmak, geçmiş ile günümüz kültür el değerleri arasında bağ kurulmasını sağlamak, milli birliğimiz ve beraberliğimizi güçlendirmek amacıyla böyle anlamlı bir gösteri hazırladık

Haklı gururunu yaşıyoruz

Çanakkale Zaferi ’ndeki vatan millet duygusunu her yıl olduğu gibi bu yılda yansıtmaya çalıştıklarını ifade eden Mamak Kent Tiyatrosu oyuncularından Mert Burak Şentürk, “Yaklaşık 9 yıldır Kent Tiyatrosu’ndayım. Ekip olarak böyle anlamlı bir oyunu sergilemenin haklı gururunu yaşıyoruz. Uzun süredir hazırlandığımız “Çanakkale Geçilmez” adlı oyuna ilginin de yoğun olması bizim için ayrı bir mutluluk oldu” dedi.

O ruhu, o maneviyatı yaşamak bir başka