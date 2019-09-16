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Şanlıurfa'nın turizm adası Balıklıgöl
Gezi Rehberi
16.09.2019, 14:34
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Şanlıurfa'nın turizm adası Balıklıgöl
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#Teknoloji odaklı sanayi hamlesi başlıyor
#Araç lastiği
#Deniz Limanı Şube Müdürlüğü
#pursaklar belediyesi son dakika
#ankara
#Aşağıpınar
#kredi destek
#israil
#Parçalı ay tutulması 2019
#Mersin Beşiktaşlılar derneği
#Konserde evlenme teklifi
#Spor Yöneticisi Arifcan Şanal
#Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
#istanbul
#ekonomi
#arda turan
#ülke enerji
#izmir
#667.
#Sahibinin elinden kaçtı
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