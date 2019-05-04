Şap Nedir, Ne İşe Yarar?

Şap, alüminyum ve potasyum sülfatından meydana gelen bileşiktir. Halk arasında kantaşı adı verilir. İplik, kumaş boyama ve su saflaştırmada kullanılmaktadır. Şap, suda kolay çözünen ve tatlımsı tadı olan bir maddedir. Kimyada da kullanılır. Şap, kimyasal bir bileşik olup sıkılaştırıcı, mikrop öldürücü ve aynı zamanda büzücü bir maddedir.

Şap Nerelerde Kullanılır?

Şap, birçok alanda kullanılmaktadır. Kullanım alanlarının başında, kumaş boyanma, dericilik alanı, kağıt üretimi ve alçının imalatında kullanıldığı bilinmektedir. Şapın kullanıldığı en önemli alan ise, ishal problemini durdurmasıdır. Konserve ve turşu yapımında da kullanılmaktadır. Günümüzde tıpta ve bazı sağlık hizmetlerinde de şap kullanılmaktadır. Özellikle yaralanmalar ve çeşitli hastalıkların tedavisinde de kullanılmaktadır.

Şap Cinselliği Azaltır Mı?

Şap, hemen hemen bütün erkekler tarafından bilinmektedir. Şapın testosteron hormonunun etkilerini azaltması nedeni ile asker yemeklerine katıldığı bilinmektedir. Böylece de cinsel istekliliği yok etmektedir.

Şap Ne İşe Yarar?

Şapın büzücü bir etkisi olduğu için, ciltteki kesikler ve yaralanmalarda kanın durdurulmasına etki etmektedir. Aynı zamanda, kanayan damarların büzülmesini sağlamaktadır. Deriye direk sürüldüğünde, damarları hızla daraltarak kanamayı hemen durdurur. Ayrıca, şap taşı ağız içinde oluşan yaraları da iyileştirmektedir. Kusmayı sağlamaktadır. Bazı aşıların etkisini güçlendirdiği ve enfeksiyonları da önlediği bilinmektedir. Şap taşının aşı üzerinde de etkisi bulunmaktadır. Aşının daha uzun süre dayanmasına yol açarak, hastalığa karşı daha çok antikor üretmesine yardımcı olmaktadır.Şap toz halinde, ağızda içinde çıkan aftların tedavisinde de kullanılmaktadır.

Şapın Zararları Nelerdir?

Şap taşı ya da şap, her ne kadar çeşitli faydaları olduğu bilinse de, hatta tıp alanında dahi, kanıtlanmış ve denenmiş yararları olduğu bilinse de, çeşitli zarar ve yan etkileri de bulunmaktadır. Bu nedenle şap kullanırken dikkatli olmak ve belli oranlarda kullanmak gerekmektedir. Şapın cinsel isteği azalttığı bilinir fakat bu kesinlikle kısırlığa yol açmamaktadır. Fakat fazla kullanımı vücuda zarar verebilmektedir. Şapın fazla kullanımdan kaynakları zararları ise, testosteron hormonunu azaltır, ereksiyon problemi yaratır, göğüslerde büyüme, vücutta kıllanma yapar, açık yarada yanma yapar, ağız bölgesinde büzüşme yapar ve kusmaya neden olabilir.