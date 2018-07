Bülent Ertekin

Saat 05.21

Sabah namazını kıldım ve duamı yaptım.

Hadi kalkmışken bir de "gelen mesaj var mı" diye şu akılı mı akıllı telefona bir bakayım dedim. Baktım bakmasına da, aşağıdaki (birazdan sizin de okuyacak olduğunuz) yazıyı sonuna kadar okuyunca hem güldüm, hem de düşündüm.

Güldüm, zira bana göre sanki biraz karikatürize edilmiş gibi geldi.

Düşündüm, gerçek payıda yok diyemezdim.

Sonrasında da kendi kendime sordum.



SOKAKLARDA YATAK ODASI KIYAFETİYLE DOLAŞAN HER KADIN GERÇEKTEN SAPIK MI?...



YOKSA, HEPİMİZDE BİR ALGI OLAN VE SAPIK DENDİĞİ ZAMAN SADECE AKLA ERKEK Mİ GELİR.?

GERÇEKTEN DE SAPIK KİM ACABA?



DONDUM...

APIŞTIM(!)

ŞAŞIRDIM...

ŞAŞTIM...

NUTKUM TUTULDU...

ZİHİNSEL MELEKELERİM KEPENK İNDİRDİ(!)



Sahi KÂRİ, ACABA KİM SAPIK?

SİZİN YORUMUNUZ NEDİR?

Gelin, ALINTI olan aşağıdaki yazıyı bir okuyalım ve mümkünse sonrada YORUMLARINIZI ALALIM.

O halde BUYRUN OKUMAYA.



Sokaklarda yatak odası kıyafetiyle dolaşan her kadın sapıktır...

Bir algı var sapık dendiği zaman sadece akla erkek gelir..

Oysa;

Sokakların sapık kadınlardan da temizlenmesi lazım ki toplum bir nebze ıslah olsun..

Çok garip geldi değil mi okuyunca "SAPIK KADINLAR"(!)



Bir erkek avret mahallini iyice belli edecek tarzda çoook dar bir pantolon giyse,sapık/rezil vs diye bağırırsınız ama giydiğiniz taytlardan her hattınızı belli ederken kendiniz adına neden utanmazsınız?



Haa o sizin özgür yaşam tarzınız değil mi? Peki erkeklere niye yok o özgürlükten? Sen baştan aşağı avret olduğun halde tayt giyme,mini etek giyme özgürlüğünü kendine hak biliyorsunda, erkeğinkini neden alıyorsun elinden?(!) Senin avretinin belli olması moda,erkeğinki sapıklık öyle mi?



Otobüste/metroda bedeninin kokusunu parfümle güzelleştirip,burunların direğini kıran ve erkeğin yanından ifil ifil geçtiğinde beyne direk şehvet hormonları uyarısı verecek kadar kokulanan bir kadın; bana bakma dediği gibi beni koklamayın da diyebilir mi?

Niye otobüsteki belki 10-20 adamın özgürlüğü alınıyor ellerinden? Bu adamlar yol boyunca bu kadını koklaya koklaya gitmek zorunda mı efendim?



Ben helal olduğu halde hiç çarşı pazarı göğüsleri yarıya kadar görünür tarzda gezen abi/amca görmedim. Siz gördünüz mü?

Görsek sapık diye koşarız değil mi adamcağızın peşinden.

Peki ben domates seçerken sapık ablanın gögüslerini neden görmek zorundayım? Erkek göbekten yukarısı helal olduğu halde asla böyle gezmez/gezemezken, kadınlar gögüs avretini açıpta geziyor ve bu sapıklık olmuyor, öyle mi?



Bir bankta kalçasının tam altına gelecek kısalıkta şort ile oturan bir adamın yanına çocuğunuzu oturturmusunuz?

Ne münasebet deli midir? sapık mıdır? nedir! Teklifim bile nasıl çirkin değil mi annesi?

Peki aynı şekilde oturan,kalçasından aşağısı çıplak bir kadının giyinişi neden seni aynı şekilde rahatsız etmiyor!!!!



Vel hasıl kelam kardeşler..

Sokaklarda yatak odası kıyafeti ile dolanan her kadında bir o kadar sapıktır!

Toplumun ahlakını bozuyorlar!

Toplumun kalitesini düşürüyorlar!

Bugün o çocuklar çarşı pazarda bir ablanın göğsünü,kalçasını,bacaklarını görmek zorunda kalıyorsa buda bir ÇOCUK VE TOPLUM İSTİSMARIDIR!

Bayan olduğum halde hem cinslerimin avret yerlerini görünce yerin dibine giriyorum...

#Edep Edep Edep

ALINTI..



Selâm ve dua ile.