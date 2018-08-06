Saray Mahallesi doğalgaza kavuşuyor

Kahramankazan’ın Saray Mahallesi’ne doğalgaz hattı döşenmesi için çalışmalar düzenlenen törenle başladı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Saray Mahallesi’nde düzenlenen törene Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Başkentgaz yetkilileri ile mahalle sakinleri katıldı. Törenin ardından mahalleye doğalgaz hattı döşenmesi için çalışmalar başladı. Başkan Ertürk, çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Ertürk ve mahalle sakinleri doğalgaz hattı döşenecek bölgeyi gezdi. Lokman Ertürk daha sonra mahalle sakinleriyle sohbet etti.

Hayırlı uğurlu olsun

Başkan Ertürk, çalışmalar sonrasında kısa süre içinde Saray Mahallesi’nin de doğalgaza kavuşacağını belirterek, “Mahalle sakinlerimize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi. Mahalle sakinleri de doğalgaz çalışmaların ardından doğalgaza kullanmaya başlayacakları için mutlu olduklarını ifade etti.