Sarıoba Mevsimlik Tarım İşçileri (METİP) Yerleşkesi Açıldı

28 Haziran 2018 Perşembe günü Polatlı’da mevsimlik tarım işçileri için yapılan yaşam alanının açılışı yapıldı.

Açılışa Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba ve eşi Sayın Gül Fakıbaba, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Jülide Sarıeroğlu ile Ankara Valisi Sayın Ercan Topaca katıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba açılışta yaptığı konuşmada milletvekili olduktan sonra tarım işçilerinin yaşadığı çileyi öğrenmek adına ilk iş olarak Malatya’ya gittiğini belirterek “Hemşerilerimle bir akşam çadırda kaldım, manzarayı tam resmettim. Dedim ki bunun değişmesi lazım. Biz yaratılanı yaratandan dolayı seven bir partinin üyesiyiz. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ tek düşüncemiz bu olmuştur. El ele vererek hepimiz çalışacağız, bize verilen görev ne olursa olsun onun hakkını vereceğiz Allah’ın izniyle.” diye konuştu.

Şu anda yaşadığı mutluluğun çok büyük olduğunu vurgulayan Bakan Fakıbaba, “Geçen sefer geldiğimde lavabo yok, banyo yok, mutfak yok, yerleşim yeri yok. Bir toz kalkıyor ki gözünüz etrafı görmüyor. Öyle bir ortamdan böyle bir ortama… Biraz önce çocuklarımızın okullarını gördüm, sağlık kabinlerini gezdim, evlerinizi gördüm. Burası örnek bir proje alanı. 58 ilde çalışan tarım işçisi arkadaşlarımız var. Biz işçi ve emekçi kardeşlerimize -Tarım Bakanı olarak özellikle de tarım işçilerimize- çok büyük saygı duyuyorum. Sizlerin sayesinde karnımızı doyuruyoruz. Çiftçi olmazsa biz açız, bunun farkındayız. Bu sebeple sizlerin istekleri bizim için bir emirdir. Bundan sonra da sizleri çok daha insanca yaşayacağınız ortamlarda çalıştırmak ve refah seviyenizi yükseltmek bizim en önemli görevlerimizden biridir.” dedi.

Sayın Fakıbaba konuşmasını şöyle sürdürdü: Sarıoba halkına, muhtarına çok teşekkür ediyorum. Benim Urfalı kardeşlerimi bağırlarına basmışlar. Urfalı hemşerilerime de Urfa’yı en iyi şekilde temsil ettikleri için teşekkür ediyorum. İşte Batı ile Doğu arasındaki köprü bu. Farklı kültürler ama birbirini seven kardeşçe yaşayan insanlar… Tek amaçları var; Üretmek ve insanca yaşamak. Desteğiniz devam ettiği müddetçe biz sizin emrinizdeyiz. Biz çalışmayı, size hizmet etmeyi bir ibadet olarak görüyoruz.

Çok kısa bir zaman sonra Urfalı tarım işçisini buralarda göremeyeceksiniz. Sayın Cumhurbaşkanımızın en büyük isteği GAP’ın bitirilmesi. Şanlıurfa’da enerji ve GAP problemini çözeceğiz ve Şanlıurfa artık tarım işçisi kardeşlerini başka illerden alacaktır. Sarıobalılar size nasıl iyi davranıyorsa biz de onlara çok daha iyi davranacağız Allah’ın izniyle.

Bu proje gerçekten çok önemli bir proje. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Jülide Sarıeroğlu yaptığı konuşmada Ankara’nın ülkemizin ikinci büyük tarım şehri, en fazla mevsimlik tarım işçisinin bulunduğu şehir olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Buralarda şu anda böylesine güzel bir ortam var ama o zaman geldiğimizde, Bakanımız da ifade etti, toz toprak içinde ne hanım kardeşlerimizin ne beyefendilerin ne de bizim geleceğimiz dediğimizin evlatlarımızın bulunmasının uygun olmadığı koşullar vardı. Bizzat emekçilerimizle, kardeşlerimizle görüşmeler yaparak; arzuları, istekleri, ihtiyaçları, talepleri neyse onların istedikleri doğrultusunda bugün bu yerleşkeyi inşa etmiş durumdayız.”

Her seçim sonrasında ilk ziyaretini Polatlı’ya yapmasının kendisi için güzel bir tesadüf olduğunu belirten Sayın Sarıeroğlu “Bu bir aydır sahalardaydık, var gücümüzle çalıştık. 16 yıldır milletimize hizmet aşkıyla ortaya koyduğumuz gelişmeleri vatandaşlarımızla Türkiye’nin dört bir yanında paylaştık. Allah’a hamdolsun yine milletimizin desteğiyle cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin ilk başkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilmesini hep birlikte, milletimizle omuz omuza gerçekleştirdik. AK Parti de şu an Türkiye’nin birinci partisi olarak imzasını ortaya koymuş durumdadır. Öylesine bir süreç ki bakın, dün seçim çalışmalarımızı bitirdik, bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin iki bakanı olarak yine işlerimizin, hizmetlerimizin başındayız. İnşallah, milletimiz bize, devam, dedi; biz de hizmetlere devam edeceğiz. 81 milyon vatandaşımızın, işçisinden emeklisine, çiftçisinden esnafına, işverenine, kamu çalışanına hayatına dokunacak bugüne kadar yapmış olduğumuz devrim niteliğinde düzenlemeleri yapmayı sürdüreceğiz.” dedi.

Sayın Jülide Sarıeroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak 11 aylık süre içinde önemli, projelere, çalışmalara imza attıklarını söyledi ve şunları ifade etti: “Bu dönemde en hassasiyetle üzerinde durduğumuz konu, çocuk işçiliğiyle mücadele. Biliyorsunuz 2018 yılını çocuk işçiliğiyle mücadele yılı ilan ettik. İkincisi de mevsimlik tarım işçilerimizle ilgili 2010 yılında Sayın Başbakanımızın imzasıyla yürürlüğe giren bir Genelge’miz vardı yaşam koşullarının, çalışma koşullarının düzenlenmesiyle ilgili. Bu Genelge’nin çok sıkı takibini yaptık. 2010 yılından bu yana toplam 100 milyonluk yatırım yapmışız. Mevsimlik tarım işçisi kardeşlerimizin yaşam ve çalışma koşullarının düzenlenmesiyle ilgili çok ciddi yasal düzenlemeler gerçekleştirdik. Geçici istihdam bürolarına mevsimlik tarım işçileriyle ilgili işlem imkân sağladık ve faaliyet içinde olmaları, kayıtlı olarak sağlıklı koşullarda süreçlerin tamamlanmasıyla ilgili. Yine 2017 yılında göreve geldiğimizden itibaren yaklaşık 10 ilimize toplam 32 milyon liralık ödenek göndermişiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak.”

Tuvaleti, banyosu, mutfağı, yaşam alanları olan ve 200 çadırı bulunan yerleşkenin pilot model olduğunu belirten Sarıeroğlu, “Çadır olmasını hemşehrilerimiz istediği için bu şekilde gerçekleştirdik, bunu onların tercihine sunmuştuk. Bu pilot uygulamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak göndereceğimiz ödeneklerle, mevsimlik tarım işçisi kardeşlerimizin çalıştığı illerimizde en yoğun şekilde inşallah yaygınlaştıracağız. Bizim için ilk uygulama örneğiydi. İkincisinin de bu hafta içinde ödeneği gitti. Adana’da Karataş bölgesinde. Yine Şanlıurfa’da, hemşerilerimizin yoğun şekilde yaşadığı bölgede inşa edeceğiz bu sene içinde. Yine Ordu, Eskişehir, Bursa, Sakarya, Düzce önümüzdeki dönemde bu alanda çalışma yapacağımız diğer illerimiz olacak. İnsan onuruna yaraşır çalışma ve yaşam koşullarını oluşturmaz bizim boynumuzun borcu. Türkiye 16 senede üç buçuk kat büyüdü diyoruz. Tüm vatandaşlarımıza dokunan hizmetler yaptık diyoruz. İşte bunun en önemli göstergesi yaşama dokunan, gelecekle alakalı olarak evlatlarımızın imkânlarını daha da iyileştirme adına oluşturulmuş önemli bir örnek.” diye konuştu.

Bakan Sarıeroğlu, çocuk işçiliği ile ilgili olarak şunları kaydetti: “Kesinlikle toleransımız yok, kimsenin gözünün yaşına da bakmayız. Çocuklarımızın yeri tarla değil. Hepsi için bakın parklarımızı yaptık, eğitim alanlarını yaptık. Millî Eğitim Bakanlığımızdan, Aile Bakanlığımızdan uzmanlarımız gelecekler haftalık. Doktorlarımız her hafta gelecekler. Çocuklarımızın, ailelerimizin durumlarıyla ilgilenecekler. Biz çocuklarımızın üzerine devlet, hükûmet olarak, ben de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak titrerken sizlerin de bu konuda bize özellikle yardımcı olmanızı istiyorum. Bu konuda gözümüz üzerinde. Kesinlikle çocuk işçiliği konusunda toleransımız yok.”

Yerleşkenin hayırlı, uğurlu olmasını temenni eden Bakan Sarıeroğlu, bazı hanımlardan fırın gibi bazı talepler olduğunu, bunlarla ilgili Valilik tarafından gerekli çalışmaların yapılacağını söyleyerek şunlara da değindi: “Belediyemiz, Valimiz işaret etti, bu alanların temiz kalmasıyla ilgili aynı hassasiyetle yürütecekler. Sağlık Bakanlığımız düzenli olarak burada sağlık taramalarını sürdürecek. Millî Eğitim bakanlığımız ve Aile Bakanlığımız çocuklarımız, gençlerimizle ilgili genelgemizin yetki verdiği doğrultuda bu bölgede çalışmalarını gerçekleştirecek. İnşallah mutlulukla, huzurla, güvenle bir çalışmayı siz kardeşlerimize sağlamış olmanın memnuniyeti içerisindeyiz. Diğer yerlerde çalışan emekçi kardeşlerimize de bu imkânları sağlamanın önümüzdeki dönem gayreti içerisinde olacağız. Çalışma Bakanlığı olarak istihdam birinci önceliğimiz. Milletimizin verdiği yetkiyle önümüzdeki dönemde ülkemizi şaha kaldıracak ve dünyanın sayılı ekonomileri arasına sokacak çalışmaları hızlı ve etkin bir şekilde yapacağız. Türkiye’nin seksen bir ilini aynı şekilde şaha kaldıracağız.”

Ankara Valisi Sayın Ercan Topaca ise bugün açılışının yapılacağı mevsimlik tarım işçileri yerleşkesinin burada yaşayan vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini, hayatlarını kolaylaştırmasını ve çalışma hayatlarını barış ve huzur içerisinde geçirmelerini temenni ederek “Bizim için insanımızın yaşadığı, oturduğu, kalktığı, çocuğunun okula gittiği, oyun oynadığı alanlar her şeyden önemlidir. Devletimizin var oluş sebebi de vatandaşlarının hayatını kolaylaştırmak onlar için iyi bir çalışma ortamı ve yaşama alanı oluşturmaktır. Bunları sağlayamayan devlet meşruiyetini kaybeder. Dolayısıyla biz devlet olarak vatandaşlarımızın daha medeni bir ortamda yaşaması için -mevsimlik olarak gelse bile- asgari yaşam standartlarını sağlamak için aslında uzun süredir bir arayış içerisindeyiz. Bu ortamı, çalışma ortamını iyileştirmek insanlarımızı daha güzel ortamlarda yaşatmak için epey bir zamandır üzerinde çalışılıyor. Genelgeler çıkarıldı, değişik illerimizde buna benzer tesisler yapıldı ve nihayetinde 2017 yılı içerisinde yine böyle bir günde bu bölgeyi Sayın Bakanlarımızla ziyaret etmiştik. O ziyaretler sırasında vatandaşlarımızı da dinleyerek bu sorunu nasıl çözeriz, kalıcı ve sağlam bir çözüm nasıl buluruz, arayışı içerisinde çalışmaya başladık. Sizleri dinledik, sizlere sorduk bir pilot proje oluşturduk ve bu kapsamda çalışmaya başladık. 2017 yılının Aralık ayında bu alanın ihalesini yaptık Nisan ayının sonuna doğru bu tesis ortaya çıkmaya başladı, Mayıs ayında da aşağı yukarı ufak tefek eksikleri ile birlikte hizmete ve açılışa hazır hale geldi. Seçim sürecinin başlamasından dolayı açılışı biraz erteledik.” diye konuştu.

Ankara’da 2017 rakamlarına göre yaklaşık 9266 mevsimlik tarım işçisi olduğunu ve tarım işçilerinin en çok bulunduğu ilçenin de Polatlı olduğunu belirten Vali Topaca sözlerine şöyle devam etti: “Polatlı’da yaklaşık 4000 civarında mevsimlik tarım işçimiz olduğunu tahmin ediyoruz. Yine Ankara’nın 15 ilçesine dağılmış vaziyette bu vatandaşlarımız yaklaşık 6 ay süre ile bu bölgede hem çalışmakta hem de hayatlarını devam ettirmeye çalışmaktadırlar. Burada, çadır ortamında gerek barınma gerek sağlık gerek eğitim; içme suyu, kanalizasyon gibi birçok sorunu da yaşayarak hayatlarını devam ettirme gayreti içerisindeler. Bu proje ile ilgili birkaç bilgiyi de arz etmek istiyorum. Bu yerleşkemiz yaklaşık 52.000 m2lik bir alan üzerine oturmuştur. 200 evimiz var ve her evin banyosu, tuvaleti, mutfağı ayrıdır. Ayrıca zemini de betonla kaplanmış ve mahremiyeti sağlamak için etrafı da yaklaşık bir metrenin üzerinde yükseklikle duvarla çevrilmiştir. Yerleşke içerisinde bir sosyal tesisimiz var. O tesis içerisinde de anaokulu, sağlık merkezi, mescid, kafeterya ve iki adet oyun parkı bulunmaktadır. Bütün ara yollar, yerleşkenin yolları asfalttır. Sıcak asfaltla kaplanmıştır, aydınlatma direkleri vardır ve 16 kamera ile de gözetlenmektedir. Bu kameralar güvenliği sağlayıcı, dış çeperlerdeki giriş çıkışı kontrol etmek üzere kurulmuş kameralardır. Kameralar tabii iç taraflardaki vatandaşlarımızın yaşadığı yerlere bakmamaktadır. Yolların aydınlatması da yapılmış durumdadır. Akşam ışıl ışıl, vatandaşlarımızın güven içerisinde rahat bir şekilde gezip oynayabileceği durumdadırlar. Yine tesisin etrafında 18.000 m2lik alanı da yeşillendirmeye başladık, bazı ağaçlar dikilmeye başlandı, önümüzdeki günlerde bu yeşillendirme çalışmaları devam edecek. Hemen sosyal tesisin arka tarafındaki alanda bir spor tesisi yapmak suretiyle çocuklarımızın, gençlerimizin zaman geçirebilecekleri bir alan da oluşturmayı düşünüyoruz. Yine içme suyu ve kanalizasyon konusunda da en güzel şekilde tedbirlerimizi aldık. İçme suyu ve elektrik umuma açık alanlarda devletimiz tarafından karşılanmakta ama yaşam alanlarında bireysel olarak kullanılan elektrik ve içme suyu kartlı sistem. Bizim için bu tesisleri yapmak çok kolay ama bunu sürdürülebilir hale getirmek, işletmek ve bugünkü şartlarda korumak önemlidir. Bunun için burada bir yönetim oluşturduk. Koordinatör atadık. Ayrıca okulumuza, sağlık bölgemize doktorlarımızdan, öğretmenlerimizden, hemşirelerimizden görevlendirmeler yaptık. Onlar da sürekli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak. Aynı şekilde güvenliği sağlamak için bir miktar güvenlik görevlisi istihdam etmek suretiyle de girişi çıkışı ve buradaki tesislere zarar verilmemesi için de güvenlik tedbirleri alıyoruz.”

Vatandaşlardan bu tesisi kendi evleri gibi korumalarını isteyen Vali Topaca, “Kendi evinize nasıl bakıyorsanız. Kendi mahallenize nasıl bakıyorsanız buraya da öyle bakın. Bu bilinci çocuklarımıza da lütfen aşılayalım. Etrafı temiz tutalım. Yeşili koruyalım. Umumun kullanımına tahsis edilmiş alanları da aynı şekilde kendi evinizin içi gibi görün. Bunlar bizlere ve sizlere emanet. Bunlar inşallah uzun yılar kullanılacak. Nasıl almışsak öyle teslim etmek hepimizin boynunun borcudur. Aynı zamanda bir vatandaşlık görevidir. Bizim dinimizde israf haramdır. Devletin ve başkasının malına zarar vermek haramdır. Dolayısıyla bunları da bu inanç doğrultusunda tertemiz ve en iyi şekilde kullanalım. Ben bu tesisin tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından yerleşkenin açılışı yapılarak barınma yerleri ve sosyal tesisler gezildi.