Sarkıt ve dikitleriyle ünlü Karaca Mağarası yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor

Kültür - Sanat 18.09.2019, 10:33
Sarkıt ve dikitleriyle ünlü Karaca Mağarası yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor
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Karaca Mağarası yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor

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