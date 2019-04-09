Sarri Yıldız Hazard’ın Geleceğini Değerlendirdi

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Chelsea’nin deneyimli teknik direktörü Maurizio Sarri, geride kalan West Ham United maçının ardından yıldız futbolcusu Eden Hazard hakkında spor basınına açıklamalar verdi. Belçikalı yıldızın geleceğini hakkında değerlendirmede bulunan kurt teknik adam, Hazard’ın sezon sonu takımdan ayrılabileceğini söyledi.

Premier Lig’de geçtiğimiz günlerde karşılaştıkları West Ham United’ı yıldız futbolcusu Eden Hazard’ın attığı 2 golle deviren Chelse’de transfer dedikoduları giderek artıyor. Maç sonunda düzenlediği basın toplantısında spor muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Chelsea teknik direktörü Maurizio Sarri, yıldız futbolcusu Eden Hazard ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, Sky Sports muhabirinin kendisine Eden Hazard’ın maçta göstermiş olduğu performansı değerlendirmesi yönündeki soruya, Belçikalı yıldızlarının bu şekilde oynadığında maç kazanmanın daha kolay olduğunu söyleyerek yanıt verdi. Hazard’ın hala kendileriyle birlikte olduğu için şanslı olduklarını dile getiren deneyimli teknik direktör, yıldız futbolcusu hakkında son dönemde giderek kuvvetlenen transfer iddialarına da açıklık getirdi.

“Kalması Biraz Zor”

Hem teknik ekibin hem de yönetimini Belçikalı yıldızın takımda kalması için yoğun bir çaba gösterdiğini belirten Sarri, kulübün de onu satmak istemediğinden emin olduğunu kaydetti. Fakat Eden Hazard’ın yeni bir deneyime yelken açmak istemesi durumunda onun takımda kalma olasılığının zor olacağını söyleyen İtalyan çalıştırıcı, Eden Hazard’ı ikna etmeye çalıştıklarını ancak bu sürecin hiç de kolay olmadığını belirtti.

Sonuç her ne şekilde olursa olsun yıldız futbolcunun kararına saygı gösterilmesi gerektiğini dile getiren Sarri’nin bu açıklamaları, gelecek sezon sözleşmesi bitecek olan Belçikalı yıldızın takımdan ayrılacağı yönündeki iddiaların gerçekleşme payı olduğunu gözler önüne serdi.

“100 Milyon Euro Çok Ucuz”

Öte yandan İspanya ve Avrupa futbolunun dev ismi Real Madrid’in Chelsea’nin Belçikalı yıldızı için 100 milyon Euro’yu gözden çıkardığı yönündeki iddialara yanıt veren Maurizio Sarri, bu tutarın günümüz futbol ekonomisi şartları altında çok düşük bir rakam olduğunu ifade etti. Transfer döneminde çok daha yüksek fiyatların konuşulduğunu belirten Sarri, Eden Hazard seviyesinde bir başka oyuncu bulmanın çok zor olacağını sözlerine ekledi.