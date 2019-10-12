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TBMM Tıbbi Aromatik Bitkiler Komisyonu Başkanı İbrahim Aydın (sağ 2) ve beraberindeki milletvekilleri, tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğinin korunması, bunların üretimi ve pazarlanması konularında yaşanan sorunları yerinde incelemek amacıyla Artvin'in Kemalpaşa, Borçka ve Şavşat ilçelerini ziyaret etti.