Şavşat Karagöl TBMM Tıbbi Aromatik Bitkiler Komisyonu heyeti Artvin'de
Yaşam 12.10.2019, 22:05
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Şavşat Karagöl TBMM Tıbbi Aromatik Bitkiler Komisyonu heyeti Artvin'de
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Kemalpaşa ve Borçka'daki programlar sonrası Şavşat ilçesine geçen milletvekilleri, Sahara Milli Parkı'nda bulunan Şavşat Karagöl ve çevre köyleri gezerek yetkililerden ilçede yetiştirilen tıbbi ve aromatik bitkilere ilişkin bilgi aldı.
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TBMM Tıbbi Aromatik Bitkiler Komisyonu Başkanı İbrahim Aydın (sağ 2) ve beraberindeki milletvekilleri, tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğinin korunması, bunların üretimi ve pazarlanması konularında yaşanan sorunları yerinde incelemek amacıyla Artvin'in Kemalpaşa, Borçka ve Şavşat ilçelerini ziyaret etti.
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Şavşat Karagöl TBMM Tıbbi Aromatik Bitkiler Komisyonu heyeti Artvin'de
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