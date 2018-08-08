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Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirdi

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Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından Savunma Sanayii İcra Komitesi ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 14.50'de başladı ve saat 18.05'te sona erdi.

Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı, 3 saat 15 dakika sürdü.

Son olarak mart ayında yapılan toplantıya Başbakanlık Müsteşarı olarak katılan Fuat Oktay bu toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Genelkurmay Başkanı olarak katılan Hulusi Akar Milli Savunma Bakanı, Savunma Sanayii Müsteşarı olarak katılan İsmail Demir de Savunma Sanayii Başkanı olarak yer alıyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de ilk kez Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısına katılıyor. 

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