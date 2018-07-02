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Seat Team Ankara 1’inci yaşını Yenimahalle’de festivalle kutladı

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Seat Team Ankara 1’inci yaşını Yenimahalle’de festivalle kutladı
Hipodrom’da düzenlenen festivale katılan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Seat tutkunlarıyla bir araya geldi.

Her biri farklı renk ve modellerdeki birbirinden güzel araçlar festivalde yerini alırken, Başkentli araç severler de sabah saatlerinde alana akın etti.

Örgütlü toplumlar güçlü toplumlardır

Festival alanını gezerek, araç sahipleriyle sohbet eden Başkan Yaşar, Seat Ailesini ikincisi düzenlenen festival nedeniyle kutlayarak kulübün hayırlı olmasını diledi. Yaşar, “ İnsanların ortak amaç,  ortak zevkleri ve ortak talepleri nedeniyle bir araya gelmesini çok önemsiyorum. Bu nedenle aranızda olmaktan onur duydum. Daha da önemlisi bu topluluklar arkadaşlıkların, dostlukların, birlik ve beraberliğin gelişmesinde en kuvvetli bağdır. Siz de güzel bir kulüp kurmuşsunuz bu kulübün sizlere de ülkemize faydalı olmasını yürekten diliyorum. Güzel günler göreceğiz” diye konuştu.

Seat Team’den Yaşar’a teşekkür plaketi

Seat Team Ankara Kurucu Başkanı Sedat Şimşek de “Bir yıl önce 2 kişiyle çıktığımız bu yolda bugün büyük bir aile olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi. Şimşek festivale katılımı ve desteği için Başkan Yaşar’a teşekkür ederek plaket verdi.

Seat’lar podyuma çıktı

Katılımcılara, gün boyu yapılan çekilişlerle hediyelerin dağıtıldığı festivalde bir de araç güzellik yarışması yapıldı. Festivale katılan araçlardan 12’si Ankara’nın en güzel Seat’ı seçilebilmek için podyuma çıktı. Katılımcıların oylarıyla belirlenen ilk 3 araç içinden Hakan Bingöl ait araç güzellik kraliçesi oldu. Bingöl’e kupa ve madalyasını Seat Team Ankara Kurucu Başkanı Sedat Şimşek verdi.

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