Seçim beyannamenizi görebilir miyim?

Eyüphan Kaya

Bir asra yakındır demokrasi adıyla insanımız seçim sadığı yla aldatılıyor desem inanın.

Ara ara bazı dönemlerinde kimi kalkınma hamleleri olsa da istisna kaideyi bozmaz deniliyor.

MHP ırkçı söylemleri yüzünden Anadolu insanı vekil sayısını 80’den 40’a indirdi, tam da erimişken kalktı bir siyasi bir hamle yaparak Ak Parti ile Cumhur İttifakı adı altında seçim ittifakı na gitti. Yeni sistemde bu tür ittifaklar bekleniyordu ama ittifakın içine girdiğiniz zaman siyaset ve ses tonunuzu ona göre ayarlamanız lazım.

Bakıyorum bağrışmalarına Türk milleti de Türk milleti bunun neresi siyaset anlayamadım.

Türk vatandaşlarımdan istirhamım şudur;

Birileri kalkıp desin ki, ey Bahçeli;

Ne ikide bir soyut kavramlar üzerinde karşınızdaki kitleye sesleniyorsun? böyle bir siyaset tarzı dünyada var mı?

Senin ülkenin iç barışına, ekonomisine, eğitim ve yatırımına dönük projelerin yok mu be adam!

Kalkmışsın anayasanın bir maddenin arkasında dolaşıyorsun Türk milleti de Türk milleti. Böyle bir siyaset istemiyoruz.

Ak Partinin barışçıl ve hoş görü, birleştirici tarafını yönünü örseleme, kendine gel!

Ey cumhur ittifakı eğer bu güzel ülkede Türkçülük kavramı üzerinde bir siyaset yapılacaksanız hakkımı size helal etmem bilesiniz,

Şu Kürt sorununu anayasal bir çözüme kavuşturmazsanız gözüme gözükmeyin,

Üç milyon gencimiz ordumuzun kapısında birikmiş vaziyette, sıkıntı yaşıyorken bedelli askerlik yasasını çıkarıp yaklaşık 10 milyon vatandaşımıza rahat bir nefes aldırmalarına destek vermenizi bekliyorum,

FETÖ mağdurlarına bir çare çözüm getirecek misiniz?

Siyasetin içine çöreklenmiş rant çetelerine dur diyecek misiniz?

Bir yerlere aday olmak için ilgili adaydan para-pul istemekten vazgeçecek misiniz?

Bir işe talip olan ya parasız, gönüllü iş yapar ya da belli bir ücret alır, işe gidip üstüne para verenlerden hayır gelmez, çünkü görevi alır almaz verdiği paranın hıncını çıkarmak için bir yerlerden bir şeyler çarçur ederler.

Şu liste usulü vekil adaylarını vatandaşın önüne koymaktan ne zaman vazgeçeceksiniz?

Hani başkanlık siteminde Darbölge sistemi ile vekil seçimi olacaktı? Biz bunu halka böyle anlattık, niye bizi yalancı çıkarıyorsunuz?

Darbölge seçim sistemi ile vekil seçeceksiniz ki meclise daha nitelikli mebuslar gitsin, değil mi?

Gençlerimize yönelik çok yönlü çalışmalarınız var mı? gerek bilgilendirme gerekse meslek sahibi edindirip, iş imkanını vermek için nasıl bir projeniz vardır?

Seçim kampanyası nı yürütürken birleştirici, barışçıl çalışmalar yapacak mısınız?

Onun için seçim beyannameniz i görebilir miyim? Başlığıyla bu yazıyı yazma ihtiyacını hissettim.

Allah aşkına soruyorum eğer bu tür çalışalar yapmazsanız %70 ile iktidar olsanız ne yazar?

En iyisi bir yasa çıkarın sistem saltanata dönüşsün bitti gitti, bu seçim de ne oluyor?

Bu ülkeye, bu halka yazıktır, günahtır cennet misal bir yarım adada dünyaya gelmişiz, ülkemizi yönetmeyi beceremiyoruz, sorunlarımızı habire öteliyoruz, bu da ucuz meseleler üzerinde siyaset yaparak vakit öldürmemize neden oluyor?

Gelin şu yeni sistemi usulüne uygun işletin ki eskisinden bir farkı olsun, “evet” oyu veren vatandaşlarımız pişman olmasınlar ne dersiniz?

Bu tür çalışmalar yapacaksanız, buyurun sandığı önümüze koyun, yoksa boşuna halkı oyalamayın bence.

Selam ve selametle kalın.