Fatih Yokuş / Emekli İmam

Seçim biti.

Ülkemiz seçmeni, mevcut hükumet ve muhalefetle devam kararı verdi. Farklı ses ve renklere itibar etmedi.

Kişi verdiği oy'un neticesinde oluşacak, günah ve sevaplarını alacaktır.

Hayırlı olsun der ve de başarılar dilerim.

Seçim sonuçlarını kabullenmek ve saygı duymak gerekir.

Dedikodu yapmak, seçime gölge düşürecek her türlü beyanlarda bulunmak ve sızlamak doğru değildir.

Şimdi siyasi fikrimizi bir tarafa bırakarak, düşünme, ülkemize ve mevcut hükumete destek verme zamanı.

Seçim bitti, tercihler yapıldı eleştiri zamanı geçti, yeni seçim dönemine kadar susmak gerekir.

Bu bağlamda özellikle mevcut hükumete destek verenler;

Atanması yapılmayan öğretmenlerin, okullarda okuyan öğrencilerin, öğretmen ve velilerin eğitim sistemini eleştirmeye ve sitem etmeye hakları yoktur.

Üniversiteyi bitirip iş bulamayanların ve ya kendi branşları dışında asgari ücretle çalışanların, aldığı bursu ödeyemeyenlerin sızlanma yapmamalıdır.

Emeklilerin, asgari ücretlinin, geçim sıkıntısı çekenlerin şikayet etmeye hakları yoktur. Banka kredisi alanların maruz kalacakları Faiz artışı, zamlar ve mutfakta yangın var denilmektedir.

Küçük esnafın, ziraatçının, hayvancılıkla uğraşanların, oğluna, kızına iş bulamayanların… hükümeti eleştirme veya politikalarını beğenmeme gibi bir hakları hiç yoktur.

Çünkü halk olarak rıza gösterdik mevcut hükümete yetki verdik. Muhalefet etmeyi de yine mevcut olana verdik.

Güneydoğu sorunu, Kürt meselesi, terörle mücadele, mağduriyetler ve haksızlığa uğradığını düşünenlerin de bir şey demeye hakları yoktur.

İçki içme ve uyuşturucu kullanma yaşının küçülmesi, zina ve tecavüzün artması, Ayasofya’nın ibadete açılmamasını eleştirmek de yanlıştır.

Milli ve manevi değerlerin toplumda giderek azalması, dinde güncelleme yapılması ve ahlaki yozlaşmayı dile getirerek eleştiri yapmakta yanlıştır.

Özellikle bu seçimde mevcut iktidara her türlü desteği veren İslami STK lar, hoca ve şeyx’lerin iktidarın hiçbir icraatını eleştirmeye haklı yoktur.

Halk olarak biz karar verdik.

Dayatma, zorlama, şiddet ve cebir yoktu.

Tüm samimiyetimle söylüyorum özgür bir seçim yapıldı.

Mevcut hükümet’in politikalarını benimsemeyen, muhalefet eden bizler; yolumuza devam edecek, yapıcı bir dil kullanacak ve bulduğumuz yerde dik duracak diklenmeyeceğiz.

Doğrular, doğru olduğu için doğru, yanlışlarda yanlış olduğu için yanlıştır. Çoğunluğun ve ya kişilerin tercih veya söylemleri insanları yanıltsa da bu gerçeği değiştirmediğidir.

Dünyada mevcut insanların az bir kısmı Müslüman olmasına rağmen çoğunluk bu doğruyu değiştirmediğidir.

İçki, kumar, faiz ve daha niceleri insanların çoğunluğu tarafından yaygın olarak kullanmalarına ve kabul etmelerine rağmen yinede yanlış olanlardır.

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile diğer peygamberler bulundukları zamanlarda ve içinde oldukları insanlara doğruları anlatmışlar, bundan dolayı sıkıntılara maruz kalmışlar, öldürüleni olmuş ve son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ata yurdu Mekke’den Medine’ye gitmek zorunda kalmıştır. Tüm olan bitenler doğruları değiştirmemiştir.

Dünya hayatının bir nihayeti olduğu, ahret hayatının ve mahkeme-i kübranın var olduğu doğru ve yanlışların bu mahkemede değer bulduğu, miskal-ı zerre kadarının yok olmadığı da unutulmamalıdır.

Selam ve dua ile.