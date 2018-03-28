Seçim güvenliği mi, iktidar güvencesi mi?

Ergün Aydoğan

Joseph Stalin ‘oyları kimin verdiği değil; kimin saydığı önemlidir’ demiş.

Oyları kimin saydığı değil, sayanları kimin izlediği önemlidir, diyelim…

Mühürsüz oy verenler, yasaya rağmen mühürsüz oyları geçerli sayanlar, mühürsüz oyların geçerli sayılacağına dair yasa çıkaranlar, usulsüzlüğü yasal hale getirenler daha önemlidir!

AKP ittifak ortağı MHP ile birlikte yıldırım hızıyla 20 saatlik mesai ile diğer partilerin görüş ve önerilerini yok sayarak TBMM’den geçirdi. Sandık güvenliği, seçim güvenliği tartışmaları uzun süre devam edecek/ediyor.

Daha önce en çok oy alan 5 siyasi partinin bildirdiği isimler arasından, kura ile ad çekme yöntemi ile sandık kurulu başkanı belirleniyordu. Yeni düzenlemeyle sandık kurulu başkanları kamu görevlisi olacak yani iktidar belirleyecek.

Sandık kurulu en az beş üyeden oluşur. Sandık kurulu başkanı ve 4 üye sandık kurulunu oluşturur. Bu üyelerden biri sandık kurulu ‘memur’ üyesidir. Diğerleri siyasi parti üyeleridir. Sandık Kurulu Başkanı ve Sandık Kurulu Memur üyesi devlet memurlarından Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir. Şimdi gelelim esas zurnanın zırt dediği yere! Sandık başında ihtilaflı bir durumda; iki memur üye bir de AKP’li üye etti üç, sandık kurulu beş kişi olduğuna göre çoğunluk otomatik olarak iktidarın eline geçti. Objektif, tarafsız karar çıkar mı?

İktidarın belirlediği sandık kurulu başkanı iktidarın isteği/emri dışına çıkabilir mi?

Mühürsüz zarflar geçerli sayılacak, işaretli ve çizik zarfların özel işaret olup olmadığı kesin olarak anlaşılamayan zarflar geçerli sayılacak. Kim sayacak? Sandık başkanı! Kimin lehine…

Aynı apartmanda, aynı sokakta oturan seçmenler farklı yerlere dağıtılacak, eşinizle farklı sandıklarda oy kullanacaksınız. Kimin kim olduğunu bilmeyeceksiniz. Rusya’da olduğu gibi bir kişinin birden fazla oy kullanabilmesinin önü açılacak. Bunun gerekçesi; seçmen üzerinde başkaları tarafından baskı oluşturulmaması imiş! Peki, seçmen kontrolü ne olacak? Belki mezardaki ölüler bile kalkıp oy kullanacak!

Seyyar sandık olabilecek. Yani sandık istenilen yere taşınabilecek! Oy kullanmaya gelemeyen hastaların ayağına sandık götürülecek. Kim götürecek? İktidarın belirlediği sandık kurulu başkanı, kamu görevlisi!

Cumhurbaşkanı ve milletvekili pusulaları aynı zarfa konacak. Neden? Cumhurbaşkanı ve TBMM ayrı organ değil mi? Her organın ayrı seçilmesi gerekmez mi?

Sandık kurulu başkanı iktidarın belirlediği kişi…

Seçmenlerden herhangi biri kolluk kuvvetlerini sandık başına çağırabilecek. Gelen kolluk kuvvetleri iktidarın belirlediği görevliler oy verme ve sayım süresince sandık başında… Hani sopalı seçimden şikâyetçiydiniz? Sopa elinize geçince meşru mu oldu?

İlçe seçim hakimleri iktidarın atadığı hakimler…

Kaymakamlar iktidarın memuru olduğunu söyleyenler…

Vali’ler iktidar adına görev yaptıklarını söylemekten çekinmeyenler…

Şimdi buradan çok şüpheci olduğumuz, devletin kamu görevlilerine güvenmemiz gerektiğini söyleyebilirler. Doğru. Biz güveniyoruz da kamu görevlileri kendileri güvenmiyor. Birçok kamu görevlisi artık eskisi gibi olmadığını, iktidarın sözünden çıkamadıklarını, çıktıkları anda çok zor anlar yaşadıklarını bizzat kendileri söylüyor. Bazıları da çıkmam, çıkamam çünkü iktidar beni; bu makama getirdi demekten çekinmiyor…

Diğer taraftan iktidar bu seçimleri bir varlık yokluk savaşı gibi görmekte. İktidardan gitmemek için ne gerekiyorsa yapacak durumda. Demokratik yöntemlerle, demokrasi adına işbaşına gelenler, demokrasi adı altında, demokrasi dışı her türlü yöntemi kullanmaya hazırlar.

Gitmek istemiyorlar…

Gitmemek için her türlü yola başvuruyorlar.

Demokrasi mi? Demokrasi ‘araç’ değil miydi?

Amaca ulaşmak için gerekirse papaz elbisesi giyilmeyecek miydi?