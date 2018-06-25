Seçimi Milletimiz Kazanmıştır

Açelya Aşkın / Editör

ORSİAD Yönetim Kurulu: “Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçimleri’ni aziz milletimiz kazanmıştır, demokrasimiz kazanmıştır. Türkiye’nin her alanda lider ülke olmasının önünde engel kalmamıştır. Şimdi kenetlenip, çok çalışma zamanı…”

24 Haziran Seçimleri’nin ilk turda tamamlanması, iş dünyasında da memnuniyetle karşılandı. Sonuçlarla ilgili OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu adına bir açıklama yapan Başkanı Nedret Yener, sandıktan çıkan iradenin ülkemize, bölgemize ve dünyaya hayırlı olması dileğinde bulundu. Erken seçim kararının hemen ardından çalışmalara başlayan siyasi partilerin iyi bir kampanya süreci geçirerek dünyaya örnek olduğunun altını çizen Başkan Yener, şöyle devam etti:

KAYBEDECEK TEK BİR GÜNÜMÜZ BİLE YOK

“Tıpkı kampanya döneminde olduğu gibi seçimler de tam bir demokrasi havasında, milletimize, ülkemize yakışır şekilde yapılmış, sonuçlanmıştır. Seçimlerin ilk turda tamamlanması da hayırlı olmuştur. Zira ülkemizin seçimlerle kaybedecek bir tek günü, böyle bir lüksü yoktur…” ORSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nedret Yener; Türkiye’nin şimdiye değin elde ettiği bütün kazanımları, sağladığı ekonomik istikrar ve büyümeyi sürdürmesinin önemine de işaret etti. Milletin Cumhurbaşkanlığı sistemini kabul etmesiyle birlikte siyasi ve bürokratik engellerin ortadan kalkacağına inandıklarını vurgulayan Başkan Yener, şunları söyledi:

KAMU VERİMLİ, BÜROKRASİ ENGEL OLMAKTAN ÇIKACAKTIR

“Alınan sonuçla beraber üretimin, yatırımın önündeki engellerin kalkacağına, ekonomik kararların daha hızlı alınıp, hızlıca uygulamaya konulacağına inanıyor, iş dünyasına dönük yeni desteklerin sağlanmasını bekliyoruz. Yeni dönemin, reformların hızlıca gerçekleştiği, kamunun verimliliğinin en üst düzeye çıktığı, bürokrasi kıskacının ortadan kalktığı, bölgesinde ve uluslararası alanda Türkiye’nin elinin güçlendiği bir dönem olmasını temenni ediyoruz. Hiç kuşku yok ki yeni dönemde sorumluluk yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımız, yeni meclisimiz veya muhalefet partilerimizde değildir. Sokaktaki vatandaştan, STK’lara, iş dünyasından üniversitelerimize kadar tüm kesimlere de görev ve sorumluluk düşmektedir. En büyük görev ve sorumluluk ise daha çok çalışmak, üretmek, devletimize inanmak, güvenmek, siyasi ve dünya görüşü ne olursa olsun bu toprakları vatan bellemiş herkesle birlik ve dayanışma içinde yaşamaktır…”