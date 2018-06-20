SEÇİMLERDEN SONRA…

Ergün Aydoğan

Nedir bu? Vaatlerin gerçekleşme zamanı!

OHAL kaldırılabilirmiş…

İhtiyaç halinde tekrar getirilmek şartı ile kaldırılabilir. Ne zaman kaldırılacak? Seçimlerden sonra! Niye şimdi değil? Seçimlerden sonra kaldırılacaksa, tarihe OHAL şartlarında seçim yapan iktidar olarak geçmek yerine; kaldırın…

Kaldıramazsınız…

Seçimleri OHAL şartlarında kazanıp, gücünüz tahkim ettikten, kontrolü tamamen sağladıktan sonra, her an getirebiliriz baskısıyla; kaldıracaksınız.

Bedelli askerlik…

Seçimlerden sonra düşünebiliriz. Neden seçimlerden sonra? Şimdi getirin, getirecekseniz. Ağızlara bir parmak bal çalacaksınız! Umut yaratacaksınız, oyları alacaksınız sonra…

Hani bu bedelli askerli bir FETÖ projesiydi! Ne oldu ‘’Reis, bizi Afrin’e götür’’ şovları! İhtiyaca göre kefen, ihtiyaca göre ‘gönüllü askerlik’ şovları, seçim gelince ‘bedelli askerlik’ vaatleri. Sosyal medyada bedelli askerlikten yararlanan AKP yöneticilerinin listeleri çarşaf çarşaf yayınlanıyor; adı geçenlerden tık yok. Her soruya cevap veren Erdoğan’ın tek cevap vermediği soru çocuklarının askerlik yapıp yapmadığı ile ilgili sorular; cevapsız…

Cemevlerine statü…

16 yıllık iktidarınızda yok sayacaksınız…‘cümbüşevi’ diyeceksiniz… diyanetten ödenek taleplerini dikkate almayacaksınız, seçim olunca; seçimden sonra statü sözü vereceksiniz. İnanalım mı? oy avcılığından başka hiçbir anlamı, inandırıcılığı yok!

Ücretsiz köprü geçişleri…

İleriki bayramlarda, yüksek paralı olan köprülerde parasız olabilirmiş! Neden şimdi değil? Çünkü kendi başlarına karar veremiyorlar; köprü devletin değil. Ya kimin? Hazinenin 30 yıl geçiş garantisi verdiği özel sektör-konsorsiyumun. Köprünün sahibi ile pazarlık yapılacak, o da parasız olması için değil; siz sistemi ücretsi hale getirin, sonra sayıyı bildirin, ne kadarsa hazineden karşılayalım. Yani geçmeyen araçların parasının hepimizin cebinden çıktığı gibi, bayramda geçenlerin parası da bizim cebimizden-hazineden çıkacak. Köprülerin kullanım hakkı kendinde olunca hemen karar alabiliyorsun ama senin olmayınca; sahibinden izin alman gerekiyor. Tefeciye yakayı kaptırdın mı…?

Hayvanlara sevgi…

O da seçimlerden sonra. Sevinmek için 16 yıl beklemişler bir seçim daha bekleyiversinler! Kim sevinecek? Adalar’daki faytonları çeken atlar. Seçmenlere müjde! Atlara müjde! Hayvan hakları yasası seçimlerden sonra düzenlenecek, Adalar’daki atlarda sevinecekmiş! Ne zaman? Seçimlerden sonra! 16 yıl beklemişler, bir seçim daha beklesinler canım!

Kek ve çayların bedava, arada bir de ‘Tatar’ böreğinin olduğu; kıraathaneler…

Çoluk, çocuk, cümbür cemaat ailecek çayır çimen yuvarlanılacak; millet bahçeleri…

Her şey ama her şey seçimlerden sonra…

Sadece vaatler mi? acı reçeteler de seçimlerden sonra. Yollardaki trafik, radar denetimleri, ceza yazmaları… işyerlerinin denetimleri… vergi kontrolleri… idari cezaların uygulanması… indirilen KDV’ler… kamuda uygulanacak zamlar-fiyat ayarlamaları… hepsi ama hepsi seçimlerden sonra. Hele bir seçimleri kazansınlar siz görürsünüz; vaatler mi gerçeğe dönüşür, yoksa ertelenen zamlar, cezalar, kontroller mi artar. Şimdi herkese mavi boncuk, seçimlerden sonra; acı reçete…

Tabi bunlar 16 yıldır yönetenler için.

Yeni bir dönem başladığında; umutların gerçeğe dönüşümü…