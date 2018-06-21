SEÇİMLERE YÖNELİK SENARYO VE KAYGILAR

Ergün Aydoğan

Çok methedilen ‘Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’ daha uygulamaya geçmeden, getirenler tarafından; biz ne yaptık endişelerine yol açtı.

Cumhurbaşkanı ile parlamento ayrı partilerden olursa nasıl olacak? Sistem tıkanır mı, yoksa sağlıklı işler mi, en merak edilen sorulardan.

Bütün anketler muhalefet bloku ‘Millet ittifakının’ Meclis çoğunluğunu alacağı, cumhurbaşkanlığının da ikinci tura kalacağı yönünde. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce iyi bir rüzgar yakaladı; ikinci tur hesapları ile yola çıkmışken, birinci turda kazanacağına yönelik umutları artmış durumda. Süreci iyi yönetti, iyi forse etti. Sadece kendisi değil, partili partisiz, yönetimden umudunu kesmiş herkeste seçim kazanılacağı inancı kuvvetlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu gören ve paniği en iyi hisseden kişi, onun için Muharrem İnce’nin dershanecilik yıllarına kadar gitme ihtiyacı hissediyor. O nedenle saldırıyor!

İktidar destekçileri dışında kalanlardaki; oyların yer değiştireceği, sandık kurullarının, YSK’nın iktidar lehine her türlü yetkiyi kullanabileceği… iktidardakilerin seçimi kazanmak için gereken; yasal ve yasaya aykırı her türlü uygulamaya başvurabileceğine yönelik kaygılar çok yüksek. Hatta şu bile söylenir hale gelmiş; bunlar seçimi kaybetse bile, yönetimi teslim etmezler. Kavga çıkarırlar… savaş ilan ederler… seçim sonuçlarını yok sayarlar… atı alan Üsküdar’ı geçti derler… gibi korkunç kaygılar.

Bu kaygılar toplumun geniş kesimleri tarafından dile getirilirken iki önemli olay yaşanıyor. Birincisi bizzat Erdoğan tarafından İstanbul il örgütüne, sandık sorumlularına gece sahurdan sonra yaptığı toplantıdaki konuşması. Erdoğan sandık müşahitlerine talimat veriyor, bunu her yerde konuşmam, size özel olarak söylüyorum; sabah erkenden sandık başına gidin, sandık kuruluna gelmeyen diğer partililerin yerine görev alarak, sandık kurulunda çoğunluğu elde edin. Seçim sandıkta kazanılır talimatını verince; geçmişte yaşananlarda dikkate alındığında bu kaygılar pekişiyor.

İkincisi, Suruç’taki seçim çalışmalarında AKP milletvekili adayı ile esnaf arasında yaşanan silahlı çatışmadan sonra, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun dehşetengiz açıklamaları. Soylu’nun açıklamalarının, toplumdaki endişe ve kaygının hiçte karşılıksız olmadığının çok açık bir göstergesi.

Ne diyor Süleyman Soylu? Bu olayın sorumlusu Muharrem İnce’dir. Bu akıl alır bir açıklama, sağduyu içeren bir açıklama değildir. Bu tamda; seçimi kazanmak için her şeyi yaparlar endişesini kuvvetlendiren açıklamalardır. Sorumlu bir kişi, olayı incelemeden, araştırmadan doğrudan, bir rakip adayı suçlayabilir mi? Bu nasıl bir devlet adamlığıdır? Bu nasıl bir sorumluluk gerektiren bir davranış şeklidir.

İçişleri bakanlığının görevi, seçimlerin güvenli ortamlarda yapılmasını sağlamak değil midir?

Milletvekili adayının onlarca silahlı adamla seçim çalışması yapması, esnafların ve çevresinin uzun namlulu silahlarla günlük yaşamını sürdürmesi normal midir? Bireylerin kendi güvenliğini sağlama ihtiyacının yaratıldığı ortam yönetenlerin güvenli bir yaşam ortamı sağlayamadığının bir sonucu değil midir? Ey sayın bakan görevinin gereğini yapamayıp sonrada doğrudan rakip adayı suçlamak görev anlayışı ile bağdaşan bir davranış mıdır?

Bütün bu yaşananları sokaktaki vatandaşın kafasındaki endişe ve kaygıların artmasına, seçime olan güvensizliğine, demokrasiye olan inançsızlığına yol açmaktadır.

İktidar panik halindedir, seçimi kaybetme korkusu sarmıştır. Demokratik yöntemlerle, demokrasi adına gelenler, demokratik yöntemlerle gitmemenin yollarını aramaktadırlar…