"Şehidimi Tanıyorum, Vatanıma Sahip Çıkıyorum" projesi tanıtıldı
Haber 18.09.2019, 22:29
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Bu durumun ardından projeyi öğretmen arkadaşı Betül Kısa ile yazdığını kaydeden Yıldırım, "Biz öğrencilerimize milli ve manevi değerlerimizi, vatan sevgisini, bayrak sevgisini kazandırarak farkındalık oluşturup bunu Türkiye'ye yaymayı hedefliyoruz. 81 ilde adında şehit olan okullarımızı da projeye dahil ettik. Vatanları uğruna canlarını feda edenlere öğretmen olarak bir vefa borcumun olduğunu düşünüyorum. Projemiz kapsamında çeşitli etkinlikler olacak. Öğrenciler birbirlerine şehitleri tanıtacaklar. Şehitleri anan mektuplar, şiirler yazacaklar." dedi.
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