Şehit babası oğlunu asker selamıyla son yolculuğuna uğurladı

Haber 15.07.2019, 23:14
Şehit babası oğlunu asker selamıyla son yolculuğuna uğurladı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde teröristlerle girilen çatışmad şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Cengiz Tokur, Ankara’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

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