Şehit Er Ahmet Topçu son yolculuğuna uğurlandı

Gündem 12.10.2019, 14:45
Şehit Er Ahmet Topçu son yolculuğuna uğurlandı

Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu için Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

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