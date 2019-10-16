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Şehidin adını amfiye vermekten onur duyduklarını anlatan Çiçek, "Şehidimizin adı, inanıyorum ki öğrenci kardeşlerimizin demokrasi, hukukun üstünlüğü ve vatan bütünlüğü bilincini her daim diri tutacaktır. Fakültemiz onun adını şanlı bir apolet gibi ebediyen omzunda taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.



Törende, şehit Erdem Özçelik anısına hazırlanan video, gözyaşlarıyla izlendi. Duygusal anların yaşandığı törende, şehidin annesi Mukaddes, ağabeyi Erdinç Özçelik ile ablası Asuman Çaya ve eniştesi Kamil Çaya, zaman zaman gözyaşı döktü.



Programda, Kampüs Cami İmam Hatibi Müslim Çavlı, Kur'an-ı Kerim okudu, şehitler için dua etti.