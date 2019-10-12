Şehit Hacı Bebek, son yolculuğuna uğurlandı

Gündem 12.10.2019, 14:55
Şehit Hacı Bebek, son yolculuğuna uğurlandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek (44) memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

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