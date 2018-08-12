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Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Uygun Gençlik Merkezi gençlerin akınına uğruyor

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Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Uygun Gençlik Merkezi gençlerin akınına uğruyor
Yaz tatiline giren ve sınav stresinden yeni çıkan gençler Yenimahalle Belediyesi’nin gençlik merkezlerinde stres atıyor.

Demetevler’de bulunan kültür merkezine ücretsiz üyeliklerini yaptıran gençler, merkezde kültürden sanata, spordan eğlenceye kadar birçok alanda yaz tatillerini dolu dolu değerlendiriyor.

2 bin üyeye kaliteli hizmet

Yaklaşık 2 bin üyesi bulunan merkezin içerisinde müzik, ritim, dans ve drama salonu, kütüphane, bilgisayar sınıfı, oyun salonu, bay, bayan spor merkezi ile derslikler bulunuyor.

Aynı zamanda oyun salonu da bulunan merkezde, 2 tenis ve langırt masası, buz hokeyi, bilardo ve dart oyunlarıyla günün stresini atan gençler, hem oyun oynuyor hem de yeni arkadaşlıklar kurarak sosyalleşiyor.

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