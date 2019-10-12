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Şehit Uzman Onbaşı Mermer son yolculuğuna uğurlandı
Gündem
12.10.2019, 14:47
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KONYA (AA) - Suriye'nin Azez ilçesindeki üs bölgesine teröristlerce düzenlenen havan saldırısında yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer (25), memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.
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#mersin
#ankara
#Barış Pınarı Harekatı
#Medipol Başakşehir
#atletizm
#ekonomi
#istanbul
#siyaset
#Rolls Royce
#46 yaş Kuran kursu öğrencileri yarım milyona yaklaştı
#bankacılar zirvesi
#Vodafone Business
#200 Eylemci
#Gürsel Tursun
#süperlig
#bursa
#video haber
#eğitim
#magazin
#Türkiyenin Enleri ödülleri
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