Şehit Uzman Onbaşı Mermer son yolculuğuna uğurlandı

Gündem 12.10.2019, 14:47
Şehit Uzman Onbaşı Mermer son yolculuğuna uğurlandı

KONYA (AA) - Suriye'nin Azez ilçesindeki üs bölgesine teröristlerce düzenlenen havan saldırısında yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer (25), memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

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