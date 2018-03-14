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Şehit yakınları ve gaziler Kahramankazan'da kaynaşma toplantısında buluştu

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Şehit yakınları ve gaziler Kahramankazan'da kaynaşma toplantısında buluştu
Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, terörle mücadele ve Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında şehit düşen güvenlik görevlilerinin aileleri ve gazilerle iki gün süren kaynaşma ve dayanışma toplantısında bir araya geldi.

Kahramankazan Belediyesi Başkanı Lokman  Ertürk, şehit yakınlarını ve gazileri bir an olsun yalnız bırakmadı.

Kahramankazan Belediyesi, terörle mücadele ve Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında şehit düşen güvenlik görevlilerinin yakınları ve gaziler için anlamlı bir buluşma düzenledi. Kızılcahamam'da bir otelde düzenlenen ve iki gün süren dayanışma toplantısında şehit aileleri ve gazileri, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, İlçe Kaymakamı Engin Aksakal ve ilçe protokolü de yalnız bırakmadı. Ertürk, sorun ve taleplerini dinlediği şehit yakınları ve gaziler ile yakından ilgilendi. Ertürk, iki gün boyunca moral depolayan şehit aileleri ve gazilerle keyifli dakikalar geçirdi.

Varlığınızla onur duyuyoruz

Başkan Ertürk de, şehit aileleri ve gazilerin sürekli olarak yanında olduklarını ve onları asla yalnız bırakmadıklarını ifade ederek, "Bu anlamlı etkinlik süresince sizlere iki gün geçirmekten oldukça mutlu ve gururluyum" dedi. Ertürk, şehit yakınları ve gazilerle büyük bir aile olduklarını belirterek, "Bu toplantıyla büyük bir aile olduğumuzu bir kez daha gösterdik. İyi ki varsınız, iyi ki yanınızdayız, varlığınız bizlere onur veriyor" diye konuştu.

Mehmetçiğimizin yanındayız

Ertürk. Zeytin Dalı Harekâtı’nda kahramanca mücadele veren Mehmetçikler için her zaman dua ettiklerini belirterek, "Allah tüm güvenlik güçlerimize güç kuvvet versin" dedi. Ertürk ayrıca, şehit aileleri ve gazileri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kahramankazanlı şehit aileleri, gaziler ve ilçe halkı adına sonsuz şükranlarını sunduğunu söyledi.

Ertürk'e teşekkür

Şehit yakınları ve gaziler, iki gün boyunca oldukça yararlı bir toplantı geçirdiklerini belirterek, kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan Başkan Ertürk'e teşekkürlerini iletti.

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