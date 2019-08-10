Şehitlerinin mezar taşlarını öptüler - Haberler Ankara

Gündem 10.08.2019, 21:05
Şehitlerinin mezar taşlarını öptüler - Haberler Ankara
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Şehitlerinin mezar taşlarını öptüler

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