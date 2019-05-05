Şeker Hastalığı (Diyabet) Neden Olur?

Şeker hastalığı, vücudun enfeksiyonla mücadele sistemi olan pankreasın insülin üreten beta hücrelerini yok etmesidir. Şeker hastalığına sebep olan nedenler genellikle, genetik faktörler ve virüsler gibi çevresel faktörler olduğu düşünülmektedir. Ayrıca aşırı kilo, obezite ve fiziksel hareketsizlik gibi durumlarda şeker hastalığına neden olabilmektedir. İnsülin direnci adı verilen, kas, karaciğer ve yağ hücrelerinin insülini iyi kullanmadığı durum da şeker hastalığının nedenleri arasındadır. Şeker hastalığı ayrıca, hamilelik sırasında gelişen ve hamilelik şekeri adı verilen, gebeliğin hormonal değişiklikleri nedeni ile de ortaya çıkmaktadır.

Şeker Hastalığı Nedir?

Diyabet ya da şeker hastalığı, kan şekeri olarak adlandırılan kan şekerinin çok yüksek olduğu zaman ortaya çıkan bir hastalıktır. Kan şekeri, vücudun ana enerji kaynağıdır. Pankreas tarafından üretilen insülin hormonu, glikozun besinlerden hücrelere enerji transferine yardımcı olmaktadır. Zaman zaman vücut yeteri kadar insülin yapmaz ve dolayısı ile glikoz kanda kalarak, hücrelere ulaşmaz. Kanda bulunan glikoz seviyesi artınca sağlık sorunlarına yani şeker hastalığına neden olmaktadır.

Diyabet Türleri Nelerdir?

Üç tür diyabet tipi bulunmaktadır. Bunlar tip 1, tip 2 ve gestasyonel diyabettir. Tip 1 diyabette vücut insülin yapmaz ve bağışıklık sistemi, insülin yapan pankreasınızdaki hücrelere saldırarak, yok eder. Tip 1 diyabeti olan insanlar, her gün insülin almaları gerekmektedir. Tip 2 diyabetinde ise, vücut tarafında insülin iyi yapılmaz ya da kullanamaz. Tip 2 diyabet, genellikle orta yaşlı ve yaşlı kişilerde görülmektedir. Gestasyonel diyabet adı verilen diyabet türü ise, kadınların bazılarında hamileyken gelişmektedir. Genellikle, bebek doğduktan sonra geçer.

Şeker Hastalığı Belirtileri

Şeker hastalığı farklı belirtilerle kendini göstermektedir. Çok fazla su içme ve idrara çıkmak, başlıca belirtilerindendir. Çok fazla açlık hissi, yorgunluk, görmede bulanıklaşma, ayaklarda ya da ellerde uyuşma, karıncalanma, yaraların iyileşmemesi, sebepsiz kilo kaybını da şeker hastalığının belirtileri arasında sayabilmek mümkündür.

Şeker Hastalığı Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Şeker hastalığı tedavisi için birçok tedavi şekli olsa da, şeker hastalığının kesin tedavisi pek mümkün değildir. Diyabet tedavisi, kan şekerini kontrol altına almaktır. Diyabet kontrolü için yapılması gerekenler, sağlıklı beslenme, egzersiz, şeker ilaçları ve insülin kullanımıdır. Ayrıca şeker hastalığını kontrol altına almak için, beslenmelerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Öncelikle şeker ve şeker içeren besinleri tüketmemeleri gerekmektedir. Günde en az üç öğün yemek yemeleri gereklidir. Öğünleri her gün aynı saatlerde almaya çalışarak, tam tahıl ekmeği, yulaf veya çavdar ekmeği tüketmeleri doğru olacaktır. Her gün pişmiş sebze ve salata, süt, yoğurt, ayran, peynir gibi kalsiyum kaynağı olan besinleri de bol bol tüketmeleri gerekmektedir.