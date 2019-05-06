Şeker Hastalığının İlk Belirtileri

Şeker hastalığı tıp diliyle diyabet özellikle son zamanlarda çocuk, genç, yaşlı demeden her yaşta görülme sıklığı yaşamaktadır. Şeker vücut için gerekli bir enerji kaynağıdır ancak seviye üstünde olduğu zaman da dokulara zarar verir hale gelir. Şeker hastalığında 2 tip vardır. Tip 1 ve Tip2 diyabet. Tip1 diyabette insülin pankreasta hiç üretilmez haldedir ve genelde çocukluk gençlik dönemi şeker hastalık tipidir. Tip 2 diyabet ise genelde 40 yaş sonrası yetişkinleri hedef alır.

Şeker hastalığının belirtileri arasında ağız kuruluğu, sık idrara çıkma, aşırı su tüketme, bacaklarda kramplar, uyuşmalar, kaşıntılar, kilo kayıpları en belirgin olanlarıdır. Şeker hastalığı meydana gelmiş ancak fark edilme olmamışsa yükselen kan şekerini pankreas artık kontrol edemeyecek hale geldiğinde insülin salgılaması sıfıra düşüyor ve kan şekeri yükselmeye başlıyor. İşte bu esnalar ağız kuruluğu ve bol su içme görüntülerine sahne olarak ilk belirtilerini göstermiş olmaktadır. Sık idrarda şeker hastalığı belirtileri olarak dikkate alınmalıdır. Yükselen kan şekeri böbreklere baskı yaparak hastayı idrara zorlar hale gelmektedir. Uykudan idrara kalkma hali diyabetin varlığını bir kişiye hissettirmelidir.

Şeker Hastalığı Neden Artmaktadır?

Şeker hastalığının neden arttığına dair birçok neden vardır ki, bunların başında aşırı karbonhidratlı ve yağlı besinler tüketmek, dengeli beslenmek yerine fast food türü tüketmek, şekerli içecek tüketiminin artışı, kilo alma ve obeziteye doğru hızlı gidiş, hareketsiz yaşam ve düzensiz beslenme nedenleridir.

Şeker Hastalığı Tedavi Edilmezse Sonucu

Şeker hastalığı tedavi edilmezse başta sinirsel açıdan nörolojik bozukluklar, beynin etkilenmesi, böbreklerin etkilenmesi ve göz retinasında hasar oluşumu gibi sağlık sorunlarına neden olacaktır. Diyabet belirtileri hissedildiği anda test yaptırılmalıdır. Diyabet teşhisi konulduktan sonra da gerekli tetkikler verilen zaman dilimlerinde aksatılmadan yaptırılmalıdır.

Şeker Hastalığı Zararları Nelerdir?

Şeker hastalığının zararlarının başında körlük ve böbrek yetmezliği gelir. Kalp kriz ve felç riski de arttırıcı durumlardır. Ruh sağlığını olumsuz etkilediğinden depresyon tetiklemesi yaşanır. Vücutta özellikle fonksiyon yitirilmesinden dolayı ayak kesilmeleri olabilir.

Şeker hastalığı riski ailede şeker hastası varsa, şişmanlık durumu varsa, yüksek tansiyon varsa, beslenmesine dikkat etmeyen bir grup içerisindeyse risk altında demektir. Diyabetli hastaların günlük olarak yapması gereken dengeli beslenmeleri ve verilen ilaçların özenli ve dikkatli kullanımlarıdır. Sağlık kontrolleri asla aksatılmamalıdır.