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Selçuk Çetin, Büyükşehir Belediyesi tarafından sünnet ettirilen çocukları evlerinde ziyaret ederek bisikletlerini hediye ediyor

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Selçuk Çetin, Büyükşehir Belediyesi tarafından sünnet ettirilen çocukları evlerinde ziyaret ederek bisikletlerini hediye ediyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017’de sünnet ettirilen çocuklardan Pursaklar’da ikamet edenleri Belediye Başkanı Selçuk Çetin evlerinde tek tek ziyaret ediyor.

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Büyükşehir Belediyesi tarafından sünnet ettirilen çocukları evlerinde ziyaret ederek bisikletlerini hediye ediyor. Bina sakinleriyle de hasbihal eden Başkan Çetin “2004’te yola çıkarken gönüllere talibiz dedik ve hamdolsun o gün bugündür gönül belediyeciliği seferberliğini sürdürüyoruz” dedi.

Belediyenin sosyal yardım müdürlüğü olan Tebessüm Çarşısı aracılığıyla sünnet olan çocuklara bisiklet hediye edip sevindiren Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, ziyaretlerinde diğer çocukları da unutmayın onların yaş ve cinsiyetlerine göre hediyeler götürüp tebessüm ettiriyor. Program dahilinde her hafta düzenli olarak sünnet ziyaretleriyle 300’e yakın evi tek tek ziyaret eden Selçuk Çetin, gittiği adreslerdeki apartman sakinleriyle de görüşerek talepleri dinliyor, çözüm önerileri sunup gönüllere dokunuyor.

 “2004’ten beri gönüllere dokunmaya devam ediyoruz ”

Sünnet ziyaretlerini değerlendiren Başkan Çetin, “2004’te yola çıkarken gönüllere talibiz dedik ve hamdolsun o gün bugündür gönül belediyeciliği seferberliğini sürdürüyoruz. Hayata geçirdiğimiz projeler gönüllere dokunan hizmetlerdir. İşimiz millete hizmet etmek, gönüllere dokunmak. Bizler Sayın Devlet Başkanımızın dediği gibi gönül belediyeciliği yapıyoruz. Hemşerilerimin kapısını çaldığımızda bizleri bağırlarına basıyorlar. Onların yüzündeki tebessüm bizim hizmet aşkımızı daha da arttırıyor. Onlarla bir araya gelmek, dertleşmek, ihtiyaçlarını karşılamak ve en önemlisi herkesi tebessüm ettirmek, dualarını almak bizim için en güzel hizmettir. Bu anlayışla gece gündüz demeden hizmet etmeyi sürdürüyoruz.”

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