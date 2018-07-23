Selçuk Çetin, Okullar Hayat Olsun projesi kapsamında öğrencilere spor malzemesi hediye etti

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Okullar Hayat Olsun projesi kapsamında geleneksel yaz spor okuluna kayıt yaptıran öğrencileri spor kıyafetleri ile ödüllendirdi.

Yıllardır yaz spor okulu düzenleyen Pursaklar Belediyesi geleneği bu sene de sürdürdü. Eğitim ile sporun iç içe uygulandığı Pursaklar’daki okullar bu yıl da cıvıl cıvıl çocuk sesiyle şenlendi. Okullar Hayat Olsun projesi kapsamında yaz spor okuluna kayıt yaptıran 2 bine yakın öğrenciye Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin spor malzemesi hediye etti. Saray İlkokulu’nda düzenlenen törenle öğrencilerin şort ve tişörtlerini dağıtan Başkan Çetin “Pırıl pırıl çocuklarımızı yaz tatilinde misafir edip onlara spor eğitimi vereceğiz. Çocuklarımız spordan ve eğitimden hiçbir zaman kopmasınlar diye bu eğitimleri okul bahçelerinde yapıyoruz. Hepsine eğlenceli bir yaz okulu dönemi diliyorum” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2012 yılında başlattığı “Okullar Hayat Olsun” projesi uygulamaya koyan ilk belediye olan Pursaklar, okul bahçelerinde verdiği eğitimlerle öğrencilerin okul ile olan bağı koruyor. Ücretsiz olarak verilen yaz spor okulunda voleybol, futbol, taekwondo ve basketbolun yanı sıra adab-ı muaşeret eğitimi ve çeşitli sosyal aktive de yer alıyor.