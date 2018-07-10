Selçuk Çetin “Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun” dileklerini iletti Devlet Başkanı Erdoğan’ı karanfille karşıladı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Beşevler Kavşağında karanfillerle karşılayan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin “Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun” dileklerini iletti.

24 Haziran seçimlerinde yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’deki yemin töreninin ardından resmen göreve başladı. Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ‘Göreve Başlama Töreni’ düzenlendi. Tören öncesi Anıtkabir’den dönen Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı Beşevler Kavşağında Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ve AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık karanfillerle karşıladı. Başkan Erdoğan da makam aracından Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ve beraberindeki heyeti selamlayarak teşekkür etti.

Vatandaşların sevgi gösterisi arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan binlerce davetlinin katılımıyla gerçekleşen göreve başlama töreninde 81 milyonun cumhurbaşkanı olduğunu vurgulayarak “Türkiye’yi şahlandıracağız” mesajı verip herkese teşekkür etti. Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin merhum Alparslan Türkeş’in kabrini de ziyaret edip Fatiha okudu.