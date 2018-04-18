Selçuklu Şehir Meydanı Pursaklar'ın siluetini değiştirdi.

Pursaklar Saray Mahallesinde Kültür Merkezi, Dede Torun Evi, Camii ve okulu da etrafında barındıran Selçuklu Şehir Meydanı bölgenin siluetini değiştirdi.

Pursaklar Belediyesi, Selçuklu mimarisi unsurlarıyla tasarlanan 3 bin metre karelik meydan çalışması tamamlandı. Etrafında Selçuklu Kültür Merkezi, Saray Dede Torun Evi, Saray Ortaokulu, Saray Yeni Camii, Sağlık Ocağı ve Atatürk Parkı bulunan Pursaklar Belediyesi Selçuklu Şehir Meydanı nda ağaçlandırma, zemin çalışması ve havuz tamamlandı. Alana 7 adet bayrak direği dikildi. Ortada Türk Bayrağı ve etrafında Pursaklar Belediyesi’nin logolarının temsil edildiği bayraklar asıldı. Bölgeye yeni bir siluet kazandıran Selçuklu Şehir Meydanında kültürel etkinliklerin yapılacağı alan, sanatsal faaliyetlerin yapılacağı sahne, oturma alanları ve meydan havuzu yer alıyor.

Ihlamur ağaçlarıyla etrafı yeşillendirilen ve çiçeklerle donatılan meydan çalışmaları yakından takip eden Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin yaptığı değerlendirmede şehircilikte geleneksel mimarinin önemine dikkat çekerek şu mesajları verdi: “Bizim şehir anlayışımızda; geleneksel mimari ile tasarlanmış, taş yapılarla şekillenmiş, kültürel motiflerle bezenmiş binalar, saat kuleleri, şehir meydanları, şadırvanlar, camiler birer huzur kaynağıdır. Bu nedenle Saray Mahallemizdeki meydan çalışmamızda buna önem verdik. Çalışmalar tamamlandı. Son rötuşlar yapılıyor. İnşallah ilçemiz için güzel olacak.”