  • BIST 108.417
  • Altın 177,182
  • Dolar 4,0993
  • Euro 5,0653
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 18 °C

Selçuklu Şehir Meydanı Pursaklar'ın siluetini değiştirdi.

»
Selçuklu Şehir Meydanı Pursaklar'ın siluetini değiştirdi.
Pursaklar Saray Mahallesinde Kültür Merkezi, Dede Torun Evi, Camii ve okulu da etrafında barındıran Selçuklu Şehir Meydanı bölgenin siluetini değiştirdi.

Pursaklar Belediyesi, Selçuklu mimarisi unsurlarıyla tasarlanan 3 bin metre karelik meydan çalışması tamamlandı. Etrafında Selçuklu Kültür Merkezi, Saray Dede Torun Evi, Saray Ortaokulu, Saray Yeni Camii, Sağlık Ocağı ve Atatürk Parkı bulunan Pursaklar Belediyesi Selçuklu Şehir Meydanında ağaçlandırma, zemin çalışması ve havuz tamamlandı. Alana 7 adet bayrak direği dikildi. Ortada Türk Bayrağı ve etrafında Pursaklar Belediyesi’nin logolarının temsil edildiği bayraklar asıldı. Bölgeye yeni bir siluet kazandıran Selçuklu Şehir Meydanında kültürel etkinliklerin yapılacağı alan, sanatsal faaliyetlerin yapılacağı sahne, oturma alanları ve meydan havuzu yer alıyor.

Ihlamur ağaçlarıyla etrafı yeşillendirilen ve çiçeklerle donatılan meydan çalışmaları yakından takip eden Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin yaptığı değerlendirmede şehircilikte geleneksel mimarinin önemine dikkat çekerek şu mesajları verdi: “Bizim şehir anlayışımızda; geleneksel mimari ile tasarlanmış, taş yapılarla şekillenmiş, kültürel motiflerle bezenmiş binalar, saat kuleleri, şehir meydanları, şadırvanlar, camiler birer huzur kaynağıdır. Bu nedenle Saray Mahallemizdeki meydan çalışmamızda buna önem verdik. Çalışmalar tamamlandı. Son rötuşlar yapılıyor. İnşallah ilçemiz için güzel olacak.”

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mart ayında başlatmış oldukları çalışmaların birçoğunu tamamlayıp alt ve üst yapıyı yeniledi12 Nisan 2018 Perşembe 11:01
  • Pursaklar şehir kütüphanesi inşaatı hızla devam ediyor11 Nisan 2018 Çarşamba 11:42
  • Pursaklar Belediyesi’nin ilklerinden olan “Hoş geldin Küçük Hemşehrim” projesi 6 yıldır devam ediyor11 Nisan 2018 Çarşamba 09:32
  • Başkan Çetin her hafta gerçekleşen onlarca nikâh merasiminde ve iş yeri açılışında hemşerilerini yalnız bırakmıyor09 Nisan 2018 Pazartesi 16:51
  • Pursaklar'da düzenlenen “Medeniyet ve Doğal Dünya Düzeni” konferansında medeniyet anlayışı ve yeniden medeniyetin inşası konuları ele alındı09 Nisan 2018 Pazartesi 10:27
  • Pursaklar Belediyesi 2017 yılı faaliyet raporu, Pursaklar Belediye Meclisi’nde görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi07 Nisan 2018 Cumartesi 09:57
  • Pursaklar Devlet Hastanesi binasına tıbbi cihazlar yerleştirilmeye başlandı06 Nisan 2018 Cuma 10:24
  • PURESDER tarafından Pursaklar'da 3. Geleneksel Esnaf İstişare Toplantısı gerçekleştirildi05 Nisan 2018 Perşembe 09:32
  • Ankara Süper Amatör Spor Kulübünde mücadele eden Pursaklar Belediye Spor teknik direktör değişimiyle atağa geçti03 Nisan 2018 Salı 11:50
  • Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, yeni açılan iş yerlerine hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunup, esnafa ruhsatla birlikte Türk Bayrağı hediye etti02 Nisan 2018 Pazartesi 09:36
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim