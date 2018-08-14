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Selçuklu Türk mimari tasarım unsurları ile inşa edilen Şehitlik Camii ibadete açıldı

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Selçuklu Türk mimari tasarım unsurları ile inşa edilen Şehitlik Camii ibadete açıldı
Pursaklar mezarlığı yanındaki 425 metre kare alan üzerine Selçuklu Türk mimari tasarım unsurları ile inşa edilen Şehitlik Camii ve Dinin Tesis ibadete açıldı.

İki ayrı bloktan oluşan dini tesis projesi tek minareli ve 3 katlı olarak tasarlandı. Çevre düzenlemesi ve dış cephe kaplamaları yapılan tesise minber, mihrap ve kürsü de yerleştirildi. İmam Hatip atanmasıyla birlikte ibadete açılan camide yaz Kur’an kursuna katılan çocuk sesi de yankılanıyor. Bölgeye farklı bir siluet kazandıran Şehitlik Camii ve Dinin Tesis içerisinde asansör, bay-bayan namazgah, mahfil katı, bay-bayan (ayrı ayrı olmak üzere) yemekhane, şadırvan, bay-bayan WC-lavabo ile abdesthaneler, taziye odası, 1 adet gasilhane,1 adet morg yer alıyor.

İlçede projelerin birer birer hayata geçtiğini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin “Çok güzel bir camii oldu. Bütün hemşerilerimizin bu camimizi de görmesini istiyoruz. Rabbim hepsinin ibadetini kabul etsin. Aynı zamanda burada taziye odası, gasilhane, morg ve namazgahların bir arada olması hemşerilerimizin işini kolaylaştırıyor.”

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