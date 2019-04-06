Selen Görgüzel Kimdir?

Selen Görgüzel, 9 Şubat 1979 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Okan Bayülgen’in Televizyon Çocuğu adlı programında kamera arkasında görev alarak sinema ve oyunculuk sektörüne ilk adımını atan Görgüzel, 18 yaşında evliliğini yaptıktan sonra 2003 yılında boşandı. Görgüzel’in bu evlilikten İlknaz adında bir kızı oldu.

Profesyonel kariyerine 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencilerinin hazırladığı “Zirvedeki Sesler” programının sunuculuğunu üstlenerek başlayan Görgüzel, ekranlarda yer almaya başladığı bu andan kısa bir süre sonra birçok dizide rol almaya başladı.

Görgüzel’in rol aldığı diziler arasında; Mahallenin Muhtarları, Avrupa Yakası, Emanet, Deli Dumrul, Pars Narkoterör, Doktorlar ve Kurtlar Vadisi gibi sevilen yapımlar öne çıkmaktadır.