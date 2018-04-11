Selimiye Camii; büyüklük, yükseklik, topluluk, ışık açısından bütün yapılardan üstündür

Halim Utlu / Gazeteci

Dünyaca ünlü Mimar Sinan 'ın 80 yaşında yaptığı ve "Ustalık eserim" dediği anıtsal yapı Selimiye Camii , Osmanlı-Türk Sanatının ve dünya mimarlık tarihinin baş yapıtlarındandır. Yapının mülkiyeti ,Sultan Selim Vakfına aittir. Edirne merkezde, Yeni Mahallededir. Selimiye Camii Külliyesi,29 Haziran 2011 tarihinden itibaren, UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ 'nde yer alıyor.

Edirne ve Osmanlı İmparatorluğu'nun simgesi olan caminin daha önceki yerinde, Yıldırım Bayazıd'ın bir saray yaptırdığı biliniyor. 1569-1575'te Sultan II.Selim'in emriyle yaptırılan ve çok uzaklardan 4 minaresi ile göze çarpan yapı, kurulduğu yerin seçimiyle, Mimar Sinan'ın aynı zamanda usta bir şehircilik uzmanı olduğunu da gösteriyor. Kesme taştan yapılan cami iç bölümüyle 1.620 m2'lik, tümüyle 2.475 m2'lik bir alanı kaplıyor. Mimarlık tarihinde en geniş mekana kurulan yapı olarak nitelenen Selimiye Camisi, yerden yüksekliği 43.28 m. olan, 31.30 m. çapındaki kubbesiyle ilgi çekiyor......

Mihrap ve minberi, mermer işçiliğinin baş yapıtlarından

Ayasofya'nınkinden daha büyük olan kubbe, 6 m. genişliğindeki kemerlerle birbirine bağlanan, 8 büyük payeye oturuyor. Köşelerde 4, mihrap yerinde 1 yarım kubbe, merkezi kubbeyi destekliyor. Yapıyı, kubbe kasnağında 32 küçük pencereyle, yüzlerdeki üst üste 6 dizide çok sayıdaki pencere aydınlatıyor. Mimar Sinan'ın yarattığı 8 dayanaklı cami planının en başarılı örneğidir.

Önünde 18 kubbe ve 16 sütunla çevrili revak bulunuyor. Ortada, mermerden zarif bir şadırvan yer alıyor. Son cemaat yeri, kalın, yuvarlak, 6 sütun üzerine, 5 kubbelidir. Mermer işlemeli giriş kapısının üzerindeki kubbe yivli, diğerleri düzdür. Caminin 3.80 m. çapında, 70.89 m. yüksekliğindeki üçer şerefeli 4 zarif minaresi vardır. Giriş yönündekilerle, şerefelere tek yolla, diğer ikisinde ise 3 şerefeye ayrı ayrı yollardan çıkılıyor.

Selimiye Camii , mimari özelliklerinin erişilmezliği yanında taş, mermer, çini, ahşap sedef gibi süsleme özellikleriyle de, son derece önemlidir. Mihrap ve minberi, mermer işçiliğinin baş yapıtlarındandır.

Çini süslemelerinin, Osmanlı ve dünya sanatında ayrı bir yeri var

Ortasında 12 mermer sütuna oturan, müezzin mahfili yer alıyor. Sağda kitaplık,solunda Hünkar Mahfili vardır. Bunun alt bölüm tavanındaki özgün kalem işleri, dönemin tüm canlılığını gösteriyor. Yapının çini süslemelerinin, Osmanlı ve dünya sanatında ayrı bir yeri vardır. XVI. yy çiniciliğinin en güzel örnekleri olan bu çiniler, sır altı tekniğinde olup, İznik'te yapıldı. Mihrap duvarı, minber köşk duvarı, hünkar mahfili duvarları, kadınlar mahfili, kemer köşelikleri, kıble yönündeki pencere alınlıkları çinilerle bezeli.

Mihrap duvarındaki büyük çini panolarda al mavi çiçek ve yaprak süslemeler, pencere üstlerinde lacivert üzerine ak, sülüs elhem suresi yazılı kartuşlar, en üstte de geniş bir ayet bordürü yer alıyor. Minber Köşkündeki çini pano, lacivert üzerine ortada kırmızı, ak bahar çiçekli, ağaç altında yaprak, sümbül ve lalelerle bezeli..

XVI.yy çinilerinin en güzel örnekleri

Hünkar mahfili zenginliği ve çeşitliliği ile ilgi çekiyor. Mermer mihrabın sivri kemerli alınlığında, lacivert üzerine ak sülüsle, ayet yazısı göze çarpıyor. Bu bölümde kırmızı, mavi, yeşil renkli şakayıklar, bahar ağaçları, ak üzerine iri mavi rozetli ve çevresi çiçekli panolar, baklava biçimi yapraklar arasında karanfiller ve bahar dalları XVI.yy çinilerinin en güzel örnekleridir. Hünkar mahfili çinileri arasında, bir saraydan getirilerek buraya sonradan konmuş olabileceği düşünülen, 2 elma ağacının oluşturduğu elmalı panonun, Osmanlı çinilerinde özgün süsleme olarak ayrı bir değeri vardır.

Avluda, Darül-Sübyan, Darül-Kur'a ve Darül-Hadis yapıları bulunuyor

Bu bölümde sivri kemerli pencere alınlıklarında, lacivert üzerine ak sülüsle ayetler ve 2 pencere arasında tepede yine lacivert üzerine ak kufi yazılı kare pano da ilgi çekiyor. Hünkar mahfili duvarlarının yarısını kaplayan bu çiniler, mihrap çinilerinden daha nitelikli. Ancak, düzenleme ve anıtsallık yönünden daha yalın...

Selimiye Camisinin taş duvarlarla çevrili geniş dış avlusunda, Darül-Sübyan, Darül-Kur'a ve Darül-Hadis yapıları bulunuyor. Bunların bir bölümü ve medrese, Edirne Müzesi'nin çeşitli bölümlerini oluşturuyor. Cami terasının altında yer alan Arasta (Çarşı), III.Murat zamanında Selimiye'ye vakıf olarak yaptırıldı ve mimarı Davut Ağa'dır.

Selimiye Camisine ait teknik bilgiler

Kurucusu : Sultan İkinci Selim,

Mimarı : Koca Sinan,

Yapılış tarihi : 1568 - 1574,

Kapladığı yer : Külliye ile birlikte 22.202 m2,

Caminin içi : 1620 m2,

Caminin haremi : 2475, m2,

Kubbenin çapı : 31.30 m,

Yerden kubbenin kilit taşına olan yüksekliği : 43.28 m.

Minarelerin yüksekliği : 70.89 m. ya da 72.50 m.

Selimiye Camisi ile ilgili diğer bilgiler

"TAŞ DEHAYA ULAŞTI, DEHA TAŞ KESİLDİ!"

Selimiye, varlığı ile Türk Tarihindeki Edirne'ye güç katarak, ona simgesel bir nitelik kazandırdı. Yalnız zamanımızın araştırmacıları değil, eski yazarlar da Selimiye'nin bir başyapıt olduğu konusunda birleşirler.

Ernst Diez bu cami için şunları ifade ediyor: "Selimiye; mekan büyüklüğü, yükseklik, topluluk ve ışık etkisi bakımından yeryüzündeki bütün yapılardan üstündür."

Bu cami Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'daki gücünün hala devam ettiği 16. yüzyıldaki politik egemenliğini de vurgulayan "Son sultan yapısıdır".

Bir başka anlatımla Selimiye, Osmanlı Mimari Söyleminin ideal bir ifadesidir. Günün her saatinde kullanılan bu "Kent Tacı" politik gücü, dini yapıda somutlaşan gösterisi anlamında, simgesel bir amacı da yerine getirir.

Selimiye Avlusu

Avlu, yaklaşık birbirine eş iki dikdörtgen alandan oluşur. Avluya giren kapıların en görkemlisi batı yönüne açılır. Kapıdan girildiğinde beyaz mermerden çatısız ve çanak şeklinde bir şadırvanla karşılaşılır. Bu onaltıgen şadırvan,

Osmanlı Mimarisi Klasik Döneminin en güzel tasarımlarından biridir.Şadırvanla avluda 18 kubbe, 16 sütun bulunur. Selimiye'nin dış avlusu camiyi üç taraftan çevirir.Caminin taş duvarlarla çevrili geniş dış avlusunda, Dar-ül Sübyan, Dar-ül Kur-a ve Dar-ül Hadis yapıları bulunuyor.

Bahçe kapılarının sayısı 8'dir. Bunlardan Mimar Sinan Caddesi'ne doğru açılana, önceleri, Alay Kapısı; Kıble tarafındaki küçük kapıya; Dilenci Kapısı, doğuya dönük ortadakine de; Darphane Kapısı denmekteymiş...

Caminin batıdaki büyük kapısıyla birlikte, 4 kapısı vardır. Selimiye bahçesinde üç Anıt Ağaç (Londra ve Doğu Çınarı) bulunuyor.

Selimiye'nin Kubbesi ve Çark-ı Felek

Selimiye'nin kubbesi, bu anlamda ve sanayi öncesi mimaride, tek kubbeli mekan yapılarının gelişmesini en son noktasına ulaştıran bir "Doruk nokta" olarak kabul ediliyor.Yüksekliği 43.28 m. çapı 31.22 m. olup, ağırlığı 2.000 tondur ve 8 sütun (filayağı) üzerine oturtulmuştur. Kubbesi Osmanlı Mimarisi'nin olduğu kadar, kubbeli yapı geleneğinin en büyük aşamasıdır.

Ahşap üstü kalem işleri, sıva üstü kalem işlerinden sonra Osmanlılarda çok uygulanan bir tekniktir.Bu tekniğin, sıva üstü işlere göre daha dayanaklı ve günümüze hiç restore edilmeden ulaşan 500 yıllık örnekleri vardır. Bunun nedeni dış etkenlerden korunan yerlere uygulanması ve yapıldıktan sonra, nakışlar üstüne bir sır tabakası çekilmesidir. Bu işlere lake adı da verilir ki, sır tabakası olarak, inceltilmiş beziryağı veya vernik kullanılır.

Bu uygulama en çok 16. yüzyıl Mimar Sinan devri eserlerinden ve Hünkar Mahfeli tavanları ile Müezzin Mahfeli tavanlarda görülür. Selimiye Müezzinler Mahfeli'nde, ahşap üstü kalem işlerinin olağanüstü güzellikteki örnekleri görülebilir. Mahfelin tavanında, Budizm'de sonsuzluğu temsil eden Çark-ı Felek bulunuyor. Son restorasyonda yenilenmiş olan Çark-ı Felek, caminin sonsuza kadar yaşaması dileğini anlatır.

En çok merak edilen motif,Terslale Motifi

Müezzinler Mahfeli'nin kuzeydoğu yönünde; köşedeki mermer ayağında, bir küçük terslale motifi bulunuyor.

Yaygın söylenceye göre bu lale, cami arsasının sahibi olan ve burada lale yetiştiren kişinin, arsaya cami yapımı için çıkardığı güçlük ve ters tutumunu sembolize ediyor.Bazılarına göre caminin yapımında çalışan kör bir ustanın ürünü olan bu lale için, halk arasında, başka inançlar da var. Örneğin, Allah ve lale sözcüklerinde aynı harfler bulunması nedeniyle, bu çiçeğe mistik bir anlam kazandırılmış ve kutsal sayılmıştır. Ayrıca eski harflerle yazılmış lale sözcüğü, tersten okunduğunda Osmanlı'ların kutsal alameti olan hilal okunur.

Bir başka yaklaşım da, Mimar Sinan'ın o günlerde hastalanan ve ölen torunu Fatma ile ilgilidir. Buna göre zaten kalın boğumuyla yeteri kadar bozulmuş lale motifi, Sinan'ın torunuyla ilgilendiği ve moralinin bozuk olduğu günlerde bir kalfa tarafından kondurulmuştur.

Selimiye Camisi'nde terslale motifi, ziyaretçilerce günümüzde de en çok merak edilen cami öğelerinden biridir ve farklı söylenceleri olma özelliğini sürdürmektedir. Sıvaüstü ve ahşap boyama kalem işlerinde değişik lale motifleri kullanılmıştır. Müezzinler Mahfeli'ndeki terslale dahil, Selimiye Çinilerinde değişik boy, renk ve biçimde 101 ayrı türde lale motifi kullanıldığı tespit edilmiştir.

Selimiye Çinilerinin Türk Çini Sanatındaki yeri

Selimiye Çinileri İznik'in en parlak döneminin üretimi olup; 1572 tarihli bir fermanla sipariş edilmiştir. Camiyi yaptıran Padişah İkinci Selim, pencerelere kadar çini olmasını, pencerelerin üstüne Fatiha Suresi'nin çini ile yazılmasını emretmiştir. Mihrap çıkıntısındaki çini düzeninde buna uyulurken, Hünkar Mahfilinin çini düzeninde uygulanmadığı görülür.

Türk Çini Sanatının en parlak yıllarındaki bu uygulamada görülen ölçülü kullanıma rağmen, çini panoların kalitesi ve desen ile uygulanan bezeme programı, günümüzün yegane örnekleri durumundadır. Bu durum, Selimiye'yi mimari başarısı yanında, çini sanatı açısından da, çok önemli bir yere getirmiştir. Selimiye Camisi çinileri başka yapılarda rastlanmayan özgün ve Osmanlı Mimarisi ile Türk Çini Sanatı içinde çok özel bir yere sahiptir.

Koca Sinan, Selimiye ve Edirne için şunları söyler :

"Kalfalığımı İstanbul'daki Şehzade Camisi'nde yaptım. Ustalığımı da Süleymaniye Camisi'nde tamamladım. Fakat bütün gücümü, bu Sultan Selim Han Camisi'ne sarfedip, uzmanlığımı gösterdim ve anlattım..... Öyle büyük bir cami yaptım ki, Edirne içinde bütün halkın beğenisine layıktır." Sinan, Selimiye'yi bitirdiğinde 85 yaşındaydı.

Not: Geçen hafta sonu,Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir'in,Edirne'de düzenlediği "Edirne kültür ve sanat buluşması" programına davetli olarak katıldım..Osmanlı'nın Trakya'nın fethinde çok önemli kale olan Edirne'yi, çok yakından tanıma imkanımız oldu..

Edirne ile ilgili çok doğru ve net bilgiler edindik.Gezdik,resimler çektik,ilgili ve yetkililer ile bazı sanatçılar ve vatandaşlarla görüşme ve konuşma imkanımız oldu..Bunlara sayfamızda ve facebookta yer veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz.Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da destek verdiği bu proje için, Bakanlık ve Başkan Gökdemir'e çok teşekkür ederim....