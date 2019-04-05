Sen Anlat Karadeniz 47. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı? Yeni Bölümde Neler Olacak?

Geçtiğimiz gün ATV ekranlarından yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinin 46. bölümü, izleyenlerini yine ekran başına kilitledi. Sevilen dizinin son bölümünde; Nazar’ın kendisini terk etmesinden sonra büyük bir üzüntü içine giren Murat’ı, ailesi teselli etmeye çalışıyor.

Vedat’ın sorumsuz davranışlarının cefasını Fikret çekmeye devam ediyor. Vedat ise Tahir’e son bir plan daha yapıyor. Hazırladığı videoda Nefes’e verdiği hediyeyi beğenip beğenmediğini soruyor. Baba olma sevincini yaşayan Tahir, bir anda ortaya çıkan Vedat’ın videosunu görünce büyük bir şok yaşıyor.

Sen Anlat Karadeniz 47. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!

Büyük bir beğeniyle takip edilen ATV’nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz geçtiğimiz gün son bölümünün yayınlanmasının ardından yeni bölüm fragmanı da dizinin hayranlarıyla buluşturuldu. Merakla beklenen yeni bölümde yaşananlar yine dizinin sevenlerini ekran başına kilitleyecek.

Sen Anlat Karadeniz dizisi 47. bölümüyle yine aynı gününde 10 Nisan Çarşamba günü ATV ekranlarından hayranlarıyla buluşacak. Peki büyük bir heyecanla beklenilen yeni bölüm öncesi Sen Anlat Karadeniz 46. bölümde neler yaşandı?

Sen Anlat Karadeniz 46. Bölüm Özeti

Murat ve Nazar’ın büyük bir hevesle bekledikleri gün gelip çatıyor. Nazar düğün gününde ailesini arıyor. Düğüne gelen annesi ve ablası ile kucaklaşan Nazar’ın babası ise düğüne katılmıyor. Murat heyecandan ayakta durmakta zorlanıyor. Alkışlar eşliğinde düğün salonuna çıkış yapan Nazar ve Murat mutluluklarını davetlilerle paylaşıyor. Bunun ardından söz alan Tahir ve Nefes, konuşmalarıyla herkese mutluluk aşılıyor.

Giderek gerginleşen Nazar, düğün salonundan çıkıp gelin odasına geçiyor. Burada takılarını ağlayarak çıkarmaya başlıyor. Nazar, yokluğu fark edilince koşarak oradan uzaklaşıyor. Her yerde Nazar’ı arayan Murat en sonunda telefonundan aramayı akıl ediyor. Telefonu açan Nazar, ağlayarak devam edemeyeceğini söyleyerek Murat’tan af diliyor.

Nazar’ın bu sözlerini duyan Murat büyük bir yıkıma uğruyor. Hiç beklemediği anda yaşanan bu gelişmeler sonrası intihar etmeyi düşünüyor. Ancak ağabeyi Tahir, ona destek olarak bu kararından vazgeçmesini sağlıyor.