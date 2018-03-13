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Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı

Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
"Biz hiç birbirimizi göremeyecek miyiz?"

Nazar'ın onlara sıktığı mermi, Tahir'i yaralamasa da kalbinden vurur. Nefes'in merminin önüne atlaması, bizim deli uşağı iyice dellendirir. Bütün sülaleyi ayağa diker ve Mercan'ın intihar girişimiyle çalkalanan Karadeniz'in Nefes'e kucak açması için tedbirler alır. Ama bu tedbirlerden bir tanesi, hem Tahir'in hem Nefes'in canını çok yakacaktır. Asiye vargücüyle Nefes'in ve Yiğit'in Karadeniz'e yerleşmesi için uğraşırken, Mustafa bir yandan kardeşine karşı duyduğu suçlulukla, bir yandan da yeni kurulan Sayar-Dağdeviren ittifakının sonuçlarıyla başetmeye çalışmaktadır.

Tüm bu dertlerin arasında, Tahir'e vermek zorunda kaldığı bir söz, Mustafa'nın vicdan yükünü çok ama çok ağırlaştırır. Vedat ise, bir yandan Kalelileri batırmak için uğraşırken, bir yandan ablası Mercan'ın intihara kalkışmasının öfkesiyle yanan Nazar'a gözünü diker. Karısını ve oğlunu geri alabilmek için her fırsatı kullanmakta, Nefes'in üstüne tüm ağır silahlarıyla gitmektedir. Nefes bir yandan eski hapis hayatının yaralarını sarmaya çalışıp bir yandan yeni özgür hayatını inşa ederken, acaba fedakarlığı, onu Vedat'a götüren zaafı mı olacaktır?

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