Sen ölürsen işinin başına; kim geçecek?

Ergün Aydoğan

Pazar günü Hürriyet gazetesi ekonomi sayfasında Vahap Munyar’ın Ahmet Hacıince ile haber-röpartajı vardı. Ahmet Hacıince 60 yıldır et sektöründe faaliyet gösteren firmanın sahibi. Bu firma TAB Gıda bünyesinde yer alan Burger King’e köfte üretiyordu. Burger King ‘artık köfteleri sizden almayacağız, kendimiz tesis kurduk’ diyince.

Hacıince Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hacıince de McDonald’s’ın kapısını çaldı. Türkiye’de ki yöneticilere kendisini kabul ettirmesinin arkasından ABD’ye, McDonald’s’ın merkezine gitti. McDonald’s’ın tedarikçilerle ilgili birimin başındaki yönetici Hacıince’ye ‘Diyelim ki Türkiye’de ki Mc Donald’s ile köfte tedariki konusunda anlaştınız. Siz ölünce işinizi kim yönetecek? Bunu bize anlatır mısınız?’

Hacıince şaşırır ‘Beyefendi, henüz 39 yaşındayım’.

Yönetici ‘Biz işbirliklerine uzun vadeli bakarız. İşimizi şansa bırakmayız. İşbirliği yaptığımız şirketlerin geleceğini de sorgularız’.

Hacıince 3-11 yaşlarındaki çocuklarını adres gösterir.

Yönetici ‘Oğullarınızdan biri ünlü avukat, diğeri ünlü mimar olursa işlerinizin başına geçer mi? Onları şimdiden sizin işlere yönlendirmenin formülünü bulmalısınız. Size yardımcı olacağız’ der.

Ahmet Hacıince bu soru karşısında baştan kızsa da, düşününce hak verir ve bu yönde çocuklarını yetiştirmeye karar verir.

Elin yabancısı ürün tedarik edeceği firma sahibinin ölümü halinde kimi muhatap alacağını, işlerin kendisinden sonra nasıl yürüyeceğini merak ediyor. Sahibinden sonraki olası yöneticilerin hazırlamasında yardımcı olacağını söylüyor…

Bizim ülke yönetenlerimizde; yatırım güvencenizin garantisi benim diyor.

Kapsayıcı kurumların olmadığı… Hukuk güvencesinin sorgulanır hale geldiği… Hukuk güvencesinin, yatırım güvencesinin sorgulandığı; herhangi bir sebeple kamuyla veya o ülkenin vatandaşı ile yargıda karşı karşıya geldiğinde eşit şartların uygulanabileceği, objektif kurallara göre karar verilme endişesinin hakim olduğu ülkeye ‘yabancı yatırımcı’ yatırım yapar mı?

OHAL’in olağan hale geldiği… KHK’larla şirketlere el konulan…

Komşularıyla ilişkilerinde gel gitler yaşayan…

Bir ülkeye yabancı yatırımcı yatırım yapar mı?

Üyesi olmak için üyelik şartlarını yerine getirmeye çalıştığı; AB’ye…

Üyesi olduğu NATO’ya…

İç siyaset kaygıları ile her daim meydan okuyan…

Ve kendi içinde yerleşik kurumlarla, sermaye ile ve de diğer siyasi partilerle aşırı gerginlik hali süreklilik halinde olan bir ülkeye; yabancı yatırımcı, yatırım yapmaya gelir mi?

Böyle bir ülkeye uzun vadeli güven duyabilir mi?

Elin yabancısının özel şirketin bile bir iki nesil sonrasındaki yöneticilerin hazırlığını yaparken…

Yatırım yapacağı ülke siyasetçisinin kişisel güvencesi; yatırım için yeterli görülebilir mi?

Sık sık açıklanan teşvik paketleri ‘yerli veya yabancı yatırımcı’ tarafından yeterli karşılık bulur mu?