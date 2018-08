Bülent Ertekin

Son günlerin en popüler konularından bir tanesi, dünyanın en büyük küresel gücü olan işgalci aynı zamanda EŞKİYA ABD nin tüm dünyada olduğu gibi ülkemize de TEHDİTLER ve ŞANTAJLAR ile kölelik tasmasını takıp uzaktan kumanda ile idare etme gayretine

YETER!!! SÖZ TÜRKİYE'NİN demesi olmuştur.

Zira;

ALÇAKÇA,

PERVASIZCA,

KÜSTAHÇA yapılan tehditlerin boyutu artık sıkmaya ve sabrı taşırmaya başladı. S400 ler ile başlayıp F35 ile devam eden PAPAZ DALAŞININ nerede, nasıl ve ne zaman biteceği konusunda kimse bir tahminde bulunamıyor. Bir taraftan tehditler ve ambargolar yapılıyor. Diğer taraftan bir yiğit çıkıp ..... KASIMPAŞA YA KADAR raconunu okuyor.

HELAL SANA UZUN ADAM!!!

HELAL!!!



Kimse bu ülkenin milli ve istiklali ile alakalı tehditlerde bulunmasın. Artık karşılarında YARAMAZ ÇOCUK PSİKOLOJİSİ İLE,

EL PENCE DURAN.

AYAKLARI TİR TİR TİTREYEN HASTA ADAM YOK!!!

Bize “S 400’ten vazgeçin” diyenler kalkıp da Yunanistan’a, “S 300’ü geri ver veya S 300’ten vazgeç” diyebildiler mi? Demediler. Ülke olarak her daim iyi niyetimizi koruduk. Bazı şeyler sabır gerektirebilir. Biz sabırla devam ediyoruz. Sabırla devam edeceğiz. Şunu da bilmelidirler ki, artık alternatifsiz bir dünyada yaşamıyoruz.

”Ne yapılabilir" denirse aklıma ilk gelen ve bu KEFERELER, DECCAL ÇARPIĞI YECÜC MECÜCLER ler için hayati önem arz eden İNCİRLİK ve ülke sınırları içerisinde tüm ÜSLERİN ACİLEN KAPANMASI EN BÜYÜK AMBARGODUR.

Yapılır mı?

Elbette yapılır.

Tarihte bir eşi benzeri oldu mu?

Elbette oldu.

BARAJLAR KRALI,SÜLEYMAN DEMİREL yaptı.



Başbakan Demirel’in İncirlik’i münhasıran ABD’ye kapattığına dair tarihi tesbiti, gazeteci Güneri Cıvaoğlu, Demirel’le ilgili birçok kitap yazan gazeteci Hulusi Turgut’a atfen şöyle özetliyor:



“Demirel Başbakan olduğunda kucağında bulduğu silâh ambargosu nedeniyle hem üzgün, hem öfkeliydi. Ankara’ya gelen dönemin Dışişleri Bakanı Kissinger ve daha sonra Brüksel’de konuştuğu ABD Başkanı Ford’a ‘ambargonun ABD ile Türkiye arasındaki ilişkileri germesinin yanısıra TSK’nın savaş gücünü zayıflattığını, bunun dolaylı olarak NATO gücünü de zaafa uğrattığını’ anlatmıştı. ‘Bizi istemediğimiz sert tedbirler almaya zorlamayın’ diye uyarmıştı. Fakat... Sonuç alınamamıştı. Bunun üzerine Türkiye, 25 Temmuz 1975 tarihli Bakanlar Kurulu kararnâmesiyle ‘Türkiye’deki sayıları 21’i bulan bütün ABD üs ve tesislerini’ kapattı. Amerikan bayrakları indirilerek yerine Türk bayrakları çekildi. İncirlik’i ise sadece NATO kullanabilecekti.” (Milliyet, 7.1.17)



Söz konusu Bakanlar Kurulu kararnâmesi yayımlandığında ABD’nin Türkiye’deki 21 üs ve tesisinde 5 bin Amerikalı asker ve sivil personel bulunduğunu kaydeden Civaoğlu, bu “sert ve kararlı” tavrın ABD’yi epey sarstığını ve ambargonun 1978’de (Ecevit’in Başbakanlığı sırasında) ABD Kongresi kararıyla kaldırıldığını; Türkiye’deki İncirlik Üssü dahil kapatılmış üs ve tesislerin 12 Eylül generalleri yönetimince 18 Kasım 1980’de yeniden Amerikalıların kullanımına açıldığını not düşüyor.



(a.g.g 17 Haziran 2017)



Işte bu sayın BAŞKANIM!!!

İşte bu!!!

Bırakın "iki bakanın Türkiye deki mal varlıklarının ki varsa dondurulmasını." Bunların anladığı tek nasihat SOPA.

Biliyoruz ki bunu yapacak olanda SİZsiniz.

Rahmetli namı diğer BABA yâda

BARAJLAR KRALI SÜLEYMAN DEMİREL bunu yapmış ve bu küstah devlete DİZ ÇÖKTÜRTMÜŞ ise, siz haydi haydi yaparsınız.

O halde bu keferelerin anladığı dilden konuşmaya ne dersiniz?



Not: Ahirete irtihal eden Süleyman DEMİREL RAHMETLE ANIYORUZ.

Rabbim günahlarını af eyleye.



Yarın ki yazımızda BİR METAL ÇUBUKTAN NEREYE....



Selâm ve dua ile.