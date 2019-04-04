Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 236,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 236,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 236,60 liradan, bin 545 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 566 liradan, 214 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 218 liradan, bin 510 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 530 liradan, 755 liradan alınan Yarım Ziynet 765 liradan ve 377 liradan alınan Çeyrek Ziynet 382 liradan satılıyor.