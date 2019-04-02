Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada dolar 5,56 liradan, euro ise 6,2470 liradan güne başladı.
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Serbest piyasada dolar 5,56 liradan, euro ise 6,2470 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 5,5580 liradan alınan dolar 5,56 liradan, 6,2450 liradan alınan euro ise 6,2470 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,52 liradan, 6,22 euro ise liradan satılmıştı.
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