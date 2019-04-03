Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 5,5920 liradan, euro ise 6,2820 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 5,59 liradan alınan dolar 5,5920 liradan, 6,28 liradan alınan euro ise 6,2820 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,5760 liradan, 6,2570 euro ise liradan satılmıştı.