Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 5,6450 liradan, euro ise 6,36 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 5,6430 liradan alınan dolar 5,6450 liradan, 6,3580 liradan alınan euro ise 6,36 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,6180 liradan, 6,3190 euro ise liradan satılmıştı.