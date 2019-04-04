Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada dolar 5,6450 liradan, euro ise 6,36 liradan güne başladı.
A+A-
Serbest piyasada dolar 5,6450 liradan, euro ise 6,36 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 5,6430 liradan alınan dolar 5,6450 liradan, 6,3580 liradan alınan euro ise 6,36 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,6180 liradan, 6,3190 euro ise liradan satılmıştı.
Bu haber toplam 35 defa okunmuştur
HABERE YORUM KAT
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.