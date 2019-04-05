Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 5,6120 liradan, euro ise 6,3050 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 5,61 liradan alınan dolar 5,6120 liradan, 6,3030 liradan alınan euro ise 6,3050 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,5970 liradan, 6,2890 euro ise liradan satılmıştı.