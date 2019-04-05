Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada dolar 5,6120 liradan, euro ise 6,3050 liradan güne başladı.
A+A-
Serbest piyasada dolar 5,6120 liradan, euro ise 6,3050 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 5,61 liradan alınan dolar 5,6120 liradan, 6,3030 liradan alınan euro ise 6,3050 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,5970 liradan, 6,2890 euro ise liradan satılmıştı.
Bu haber toplam 145 defa okunmuştur
HABERE YORUM KAT
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.