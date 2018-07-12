Altındağ’ın hızla ve uygun bir biçimde yapılaşması için sık sık iş ortaklarıyla toplantılar düzenleyen Altındağ Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, yapı denetim firmaları..

Altındağ’ın hızla ve uygun bir biçimde yapılaşması için sık sık iş ortaklarıyla toplantılar düzenleyen Altındağ Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, yapı denetim firmaları, mimari proje büroları ve belediyenin konuyla ilgili teknik personeli ile bir araya geldi. Altındağ Belediyesi’nde düzenlenen toplantıda, 31.05.2018 tarihi itibariyle Resmi Gazete’de yayınlanan “Binaların gürültüye karşı korunması hakkında yönetmelik” hakkında konuşuldu, binalarda akustik raporunun önemine dikkat çekildi.

Ses yalıtımı denetimleri artacak

Toplantıda, yapılarda insanların maruz kalacağı, binaların dışından veya içinden kaynaklanan gürültülerin, kişilerin yaşam kalitesine, beden ve ruh sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirecek koşullarının sağlanması için, tasarım ve yapım aşamasında alınması gereken önlemler anlatıldı. Bundan böyle, binalarda yalıtım yapılırken kullanılacak malzemeleri belirlemek için, proje aşamasında hesaplar yapılacak ve iskan aşamasında da gerekli ölçümler yapılarak projeye uygunluğu sağlanması şart olacak.

Akustik raporlarda dış ortamdan gelen gürültüler, bina içinde iki bağımsız bölüm duvarı arasındaki gürültüler ve alt üst komşular arası gürültüler ele alınacak. Akustik rapor sonucunda binaya bir değer verilecek, belli bir değerin altındaki binalarda ses yalıtımının arttırılması gerekecek.

“Değişen mevzuatlara hızlı adaptasyon sağlıyoruz.”

“Öncü Belediyecilik” anlayışıyla değişen mevzuatlara hızlı adaptasyon sağladıklarını ve iş ortaklarını da ilgili konularda bilgilendirdiklerini söyleyen Altındağ Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Abdurrahman Keleş, “Altındağ’da her yıl binlerce yeni konut yapılıyor. Bu konutlarda ses yalıtımı konusuna, Altındağlı vatandaşlarımızın beden ve ruh sağlığı gözetilerek, bundan böyle daha fazla özen gösterilecek.” dedi. Bilgilendirme toplantısının sonunda katılımcılar, verilen bilgiler ve uygulamalar nedeniyle Altındağ Belediyesi’ne teşekkür etti.